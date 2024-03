Američka ambasada objavila prvi program grantova u ovoj godini

Podgorica, (MINA) – Odjeljenje za medije, kulturu i obrazovanje Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici objavilo je poziv za dostavljanje prijedloga projekata za Program malih grantova Demokratske komisije za ovu godinu.

Iz Ambasade je saopšteno da program podržava projekte koji promovišu toleranciju, različitost i inkluziju u crnogorskom društvu.

Kako se navodi, crnogorski think tankovi, organizacije civilnog društva/nevladine organizacije i druge neprofitne organizacije mogu konkurisati sa projektnim predlozima.

“Prioritetna područja su zaštita ljudskih prava i unaprjeđenje tolerancije, posebno među mladima, etničke manjine, LGBTQi prava i rodna ravnopravnost, osnaživanje žena u političkoj i ekonomskoj sferi i jačanje civilnog društva”, kazali su iz Ambasade.

Oni su rekli da će u ovoj godini dodijeliti 320 hiljada USD kroz Program malih grantova Demokratske komisije, u iznosima od 25 hiljada do 50 hiljada USD.

Iz Ambasade su pozvali zainteresovane organizacije da dostave pedloge projekata do 29. aprila elektronski na [email protected].

Detaljne informacije, uputstvo za prijavu i formulare dostupni su na internet stranici Ambasade: https://me.usembassy.gov/me/poziv-za-projekte-program-malih-grantova-demokratske-komisije-za-2024-godinu/.

Iz Ambasade su ukazali da će, osim Programa malih grantova Demokratske komisije, ponuditi još dva programa crnogorskim neprofitnim organizacijama i medijima u ovoj godini, a koji će biti objavljeni tokom marta.

“Program podrške profesionalizaciji medija usredsrediće se na razvoj medijskih sloboda i novinarskih profesionalnih standarda u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će program CLEAR – Počistimo korupciju iz Crne Gore tražiti predloge projekata koji pomažu borbu protiv korupcije i jačaju vladavinu prava.

Iz Ambasada su ukazali da će dodijeliti ukupno 1,12 miliona USD ove godine za projekte jačanja demokratskih institucija i civilnog društva i pospješivanje reformi neophodnih za napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji i unaprjeđenje njenog kredibiliteta kao NATO saveznice.

