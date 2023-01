Aktivirana eksplozivna naprava na vozilu službenika policije

Podgorica, (MINA) – Eksplozivna naprava aktivirana je na vozilu policijskog službenika V.Š. u Beranama, saopštili su iz Uprave policije dodajući da rade na rasvjetljavanju događaja.

Kako se navodi, u srijedu oko jedan sat i 40 minuta u beranskom naselju Dolac aktivirana je eksplozivna naprava na vozilu policijskog službenika V.Š.

“Tom prilikom nastala je materijalna šteta na vozilu, dok povrijeđenih lica nije bilo”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je uz prisustvo tužioca i vještaka za požare, eksplozije i havarije izvršen uviđaj na licu mjesta.

“Preduzimaju se intenzivne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti i rasvjetljavanja ovoga događaja”, navodi se u saopštenju.

