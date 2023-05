Administrativni odbor predložio razrješenje Đokaja

Podgorica, (MINA) – Administrativni odbor predložio je danas da Skupština razriješi člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhameda Đokaja.

Odbor je konstatovano, kako se navodi u obrazloženju, da je Đokaj prekršio Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Predsjednik Odbora Dragan Krapović je 18. aprila podnio inicijativu za razrješenje Đokaja zbog toga što je njegov brat Husein Đoković bio odbornik u Skupštini Opštine (SO) Tuzi.

Krapović je ocijenio da se Đokaj uključio u kampanju sa pozicije člana Savjeta Agencije, u korist svog brata i jednog političkog subjekta.

Administrativnom odboru je 19. aprila dostavljena ostavka Đokovića na mjesto odbornika u SO Tuzi.

To skupštinsko tijelo je 26. aprila održalo konsultativno saslušanje Đokaja.

Đokaj je rekao da je sve radio transparentno i da smatra da je postupak protiv njega trebalo prekinuti dok se ne sačeka mišljenje Agencije za sprječavanje korupcije, kojoj je uputio takav zahtjev.

