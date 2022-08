Abazović: Vlada će pomoći Prijestonicu sa 100 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada će sa 100 hiljada EUR pomoći Prijestonicu, saopštio je predsjednik Vlade u tehničkom mandatu, Dritan Abazović nakon sjednice posvećene tragičnom događaju na Cetinju 12. avgusta.

Abazović je, na konferenciji za novinare, kazao da su sačekali sa sjednicom zato što je bilo jako važno da se stiša atmosfera za nemili događaj i da se objektivnije pogledaju sve činjenice.

Kako je rekao, nakon rasprave, razmatrali su temeljni izvještaj Ministarstva untrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije, ministarstava zdravlja, rada i socijalnog staranja i finansija.

„Vlada Crne Gore će sa 100 hiljada pomoći Cetinje, i to nije konačna cifra. U komunikaciji sa gradonačelnikom, s obzirom da ćemo specijalizovati račun za pomoć porodicama žrtava, vidjećemo na nakoj od narednih sjednica da li ima potrebe da ponovo intervenišemo“, naveo je Abazpović.

On je rekao da je Ministarstvo zdravlja pokrenulo psihološko-psihijatrijsku podršku građanima u Domu zdravlja Cetinju, i da će Centar za socijalni rad pružiti podršku.

„Što se tiče MUP i Uprave policije, izvještaj je proslijeđen Vijeću za nacionalnu sigurnost“, rekao je Abazović i dodao da će sjednica Vijeća biti održana početkom septembra.

Abazović je ocijenio da se ne radi o spektakularnoj podršci, nego iskazanoj volji da se pomogne građanima Cetinja.

„Ja se nadam da nijedna Vlada Crne Gore neće imati više potrebu za ovakvim sjednicama i da ćemo uraditi sve da se ovakve stvari u našem društvu eliminišu ili svedu na neki mali nivo“, istakao je Abazović.

Na pitanje da li su u preliminarnom izvještaju dobili odgovor na pitanje da li je jedna žrtva ubijena nakon što su policajci došli na lice mjesta, Abazović je kazao da ne bi interpretirao jer je izvještaj preliminarni.

„Mislim da su pripadnici Uprave policije uradili sve što je bilo u njihovoj moći, da su brzo izašli na teren, ispalili više hitaca prema ubici“, rekao je Abazović i ocijenio da su ljudi koji su izašli na teren žrtvovali svoje živote da zaštite nevine građane.

Abazović je kazao da je bilo riječi o rasporedu antiterorističke jedinice.

„Mora da postoji jedan helikopter koji treba da služi za brzo prebacivanje jedinica u ovakvim situacijama“, rekao je Abazović.

Upitan da li je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić u tom trenutku mogao zamoliti ministra odbrane da ustupi helikopter, Abazović je kazao da direktor policije operativno komanduje policijskim snagama.

„Mislim da ništa ne bi promijenilo i da se za 20 minuta ne bi moglo organizovati da helikopter prihvati tu jedinicu i povede na određeno mjesto“, kazao je Abazović i dodao da u tome ne vidi problem.

Na pitanje da li misli poboljšati uslove za život i rad pripadnika policije, Abazović je naveo da su dobili određena povećanja.

„Ukoliko ne budemo jačali ekonomsku aktivu Crne Gore i ne bude dala fokus na ekonomskom razvoju, ni pripadnici Uprave policije ni drugi sektori neće moći da se nadaju nekim povećanjima“, istakao je Abazović.

Abazović je kazao da je tačno da je Borilović taj dan imao zakazan pregled i da je par dana prije toga bio rastrojen.

Gradonačelnik Cetinja, Nikola Đurašković, zahvalio je na organizaciji sjednice i kazao da su razgovarali o različitim modalitetima podrške, a jedan od tih modaliteta se već razvija od Ministarstva zdravlja i Centra za socijalni rad.

„Prijestonica radi na formiranju komisije koja će definisati odgovarajuće kriterijume za pomoć porodicama nastradalih i povrijeđenih“, naveo je Đurašković.

Kako je rekao, nakon svih razgovora sa sugrađanima, dijelom povrijeđenih, ocjena je da je policija mogla efikasnije da reaguje.

„Što se tiče komunikacije sa nivoa cijelog bezbjednosnog sektora sa javnošću čini mi se da su predložene odgovarajuće mjere u narednom periodu, s obzirom da u ovom trenutku nemamo mnogo podataka ne bih sada ulazio u dubinu“, rekao je Đurašković.

