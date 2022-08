Abazović: Potpisivanjem ugovora šalje se poruka mira i tolerancije

Podgorica, (MINA) – Potpisivanjem Temeljnog ugovora države sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) šalje se poruka mira i tolerancije, a Crna Gora se okreće novim izazovima, poručio je premijer Crne Gore Dritan Abazović.

Abazović je, nakon potpisivanja Temeljnog ugovora, rekao da mu je čast i zadovoljstvo što su doveli do kraja proces koji, kako je rekao, predugo traje.

“Ideja da se potpiše Temeljni ugovor je stara ideja, žao mi je što se nije realizovala u prethodnom periodu”, kazao je Abazović.

On je naveo da je Vlada Crne Gore odlučna da svim vjerskim zajednicama pruži potpuno identična prava, dodajući da su zadovoljni ako su tome ovim činom doprinijeli.

“Vjerujem da se na ovaj način šalje poruka mira i tolerancije, i da se okreće novi list, ali i okreće novim izazovima koji ne fale u našem društvu, a sve sa željom da na kraju gradimo društvo pravde i jednakost”, kazao je Abazović.

To je, kako je naveo, ideja vodilja koja je vrlo tolerantna i građanska.

“Vjerujem da smo današnjim činom stavili tačku na jedan izazov ja sam na to ponosan. Čast mi je i zadovoljstvo da pitanje koje je dugo opterećivalo crnogorsko društvo danas zatvorimo na jako lijep, primjeren i dostojanstven način, u skladu sa Ustavom i zakonom”, rekao je Abazović.

Patrijarh SPC Porfirije je zahvalio Abazoviću na uloženom naporu da se, kako je rekao, peripetija koja traje od 2012. završi i da se potpiše Temeljni ugovor.

“Pozdravljam sve građane Crne Gore, bez obzira kom se Bogu mole ili ne mole i bez obzira kom narodu pripadaju. Toliko toga zajedničkog kroz vijekove imamo da je zaista luksuz da trošimo virijeme na ono što nas razlikuje i da potenciramo i povećavamo razlike međusobno”, naveo je Porfirije.

Prema njegovim riječima, od kada su on i Abazović na svojim pozicijama, do epiloga se došlo jednostavno, brzo i lako.

“Nije bilo potrebno mnogo riječi nama da se razumijemo da je ovakav ugovor nešto što je potrebno i državi Crnoj Gori i SPC u Crnoj Gori. Podrazumijeva se da mi kao crkva, u bilo kojoj državi da se nalazimo, hoćemo da poštujemo i ustav i zakone države”, rekao je Porfirije.

On je kazao da SPC nije htjela ništa više od bilo kog građanina Crne Gore vezano za temu vjere, niti su imali ambiciju da postave bilo šta više od bilo koje druge vjerske zajednice.

“Ali, naravno, logično je i normalno da ne prihvatimo bilo šta što je manje od toga”, naveo je Porfirije.

Kako je kazao, cilj nijesu prava radi prava sa aspekta vjerskih zajednica.

“Za nas su prava samo prostor i mogućnost da možemo pomoći i na sistemu vrijednosti koji crpimo iz Jevanđelja i doprinesemo izgradnji, ne samo demokratskog, nego prije svega ljudskog društva”, poručio je Porfirije.

