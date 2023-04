Abazović: Nijesam protiv izbora

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da nije protiv parlamentarnih izbora, navodeći da ako Ustavni sud ne želi da zaštiti pravni poredak Crne Gore, onda to moraju funkcioneri sa svojih pozicija.

Komentarišući navode funkcionera Pokreta Evropa sad Andreja Milovića da je predlog Abazovića za stavljanje van snage ukaza aktuelnog predsjednika države o raspuštanju Skupštine i raspisivanju izbora, veliko nepoznavanje prava, Abazović je rekao da uživa u političkim izjavama u susret parlamentarnim izborima.

Abazović je rekao da se Ustavni sud o odluci Đukanovića o raspuštanju Skupštine, nije odredio ni za ni protiv.

„Neka se pozove na član 92 Ustava Zakona o predsjednika bilo koji veliki pravnik, ako to može da radi (Milo) Đukanović, onda to može i (Jakov) Milatović, ako ćemo da uvedemo sistem autokratije, da predsjednik u svakom trenutku može da raspusti parlament, neka to kažu pravnici“, rekao je Abazović.

On je dodao da ako je tako onda obavijestite Milatovića da tokom mandata svaki sekund može da raspusti državni parlament“.

„Ako to kaže Milović, ja to više neću komentarisati. Činjenica da kad se neko uzruja, znajte da ste pogodili žilu“, kazao je Abazović.

On je rekao da nije protiv izbora, „ako treba da idemo 11. juna na izbore, nikakav problem“.

„Ako Ustavni sud neće da zaštiti pravni poredak, moramo mi koji smo na drugim pozicijama. Kad je toliko pravno čista situacija, zašto se nijesu izjasnili. Nastavak cirkusa pred izbore“, kazao je Abazović.

Komentarišući izjavu bivšeg glavnog specijalnog tužioca (GST) Milivoja Katnića koji je rekao da je trebalo da uhapsi Abazovića zbog veza sa škaljarskim klanom, Abazović je kazao da je najveća greška Katnića što ga nije uhapsio.

„A mafije što me nijesu ubili, sad ja kasno. Šta će biti sa mnom nije bitno. To su neviđene gluposti. Činjenica da je Katnić bio GST omogućavala mu je da svakog uhapsi, a kavčanima i škaljarcima da svakoga ubiju“, rekao je Abazović.

On je kazao da o radu Katnića najbolje govori to što mu je desna ruka, Saša Čađenović, u zatvoru.

„Gurnuo ga je da potpisuje stvari u njegovo ime“, dodao je Abazović.

Upitan da li je Vlada razmatrala smjenu direktora Agencije za zaštitu životne sredine, Milana Gazdića, Abazović je rekao da je taj slučaj isto priprema za parlamentarne izbore.

Abazović je istakao da Gazdiću nikad niko nije tražio ostavku.

“Rekao sam mu i prvog dana – tvoje je samo da radiš po zakonu. Pitao sam resornu monistarku da li je ovo tačno, ona je rekla ne. Ako mu je neko prijetio, staću mu u zaštitu. Priče „rekla-kazala“ javnu administraciju ne treba da interesuju, oni treba da rade timski“, naveo je Abazović.

On je kazao da nema informacije od koga Gazdić trpi pritiske.

„Čuo sam da trpi pritiske od investitora, šta je to, šta to znači. Imate razne ljude, neko je nezadovoljan građevinskim dozvolama, kašnjenjem. Ako obavljate javni posao logično je da imate neku vrstu pritiska“, rekao je Abazović.

