Abazović: Izbori vjerovatno 11. juna

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA spreman je za parlamentarne izbore koji će, vjerovatno, biti održani 11. juna, kazao je lider te stranke i predsjednik Vlade, Dritan Abazović, dodajući da podržava formiranje „centrističkog bloka“, ako je to moguće.

„Čekamo Ustavni sud, ljudi vide u čemu se radi, najvažnija stvar je da se svako demaskira, spremni smo za izbore. Mi smo sva svoja obećanja završili. Mislim da građani to cijene“, rekao je Abazović na konferenciji za novinare povodom godinu rada Vlade.

On je kazao da podržava formiranje velikog „centrističkog bloka“ ističući da je to dobro za Crnu Goru.

“URA je i prije bila dio koalicije Crno na bijelo, ovo je nastavak takvog koncepta, građanskog, evropskog i ekološkog, koji bi trebalo da bude okosnica vlade“, istakao je Abazović.

Upitan da li smatra da je pogrešno to što je razgovarao sa vlasnikom Atlas grupe Duškom Kneževićem u Londonu, Abazović je odgovorio odrično.

„Nije problem jer je Knežević otvorio pandorinu kutiju kada je korupcija u Crnoj Gori. On je vizualizovao korupciju kroz aferu koverta. Pozivam ga da dodje u Crnu Gori da saopšti saznaja o bilo kome. To bi bilo zanimljivo i za naše tužilaštvo“, rekao je Abazović.

Upitan da li će smanjiti aktivnosti u susret izborima, Abazović je rekao da su to urdili ne bi bilo ništa od rezultata.

„Svi ministri treba da rade punom parom. Svako treba da ostvari ono što je cilj i zadatak. Neka budu izbori, kako narod bude mislio da je ispravno, neka se formira vlada, ali moramo da radimo“, rekao je Abazović.

Upitan zašto nije smijenio ministre iz Bošnjačke stranke (BS), imajući u vidu to da je partija glasala za rušenje Vlade u parlamentu, Abazović je kazao da je to zbog toga što „kolege iz BS nijesu imali pristup da ruše sve što Vlada radi“.

„Možda neke stvari vide drugačije. U suprotnom, to bih pokrenuo, ne mogu da ih stavim u istu ravan sa Socijaldemokratskom partijom“, naveo je Abazović.

