Abazović: Građani sami da procijene, ne treba im Fridom haus

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore uživaju veće slobode, imaju bolje zarade, a sve ostalo je manje važno, ocijenio je premijer Dritan Abazović, dodajući da građani treba sami da procijene kakvo je stanje demokratije u državi, i da im ne treba izvještaj Fridom hausa /Freedom house/.

U najnovijem izvještaju Fridom hausa navodi se da je Crna Gora je nazadovala po pitanju stanja demokratije, ocijenjeno u izveštaju organizacije Fridom haus o državama u tranziciji.

Abazović je, odgovarajući na pitanja novinara nakon konferencije na kojoj su predstavljeni rezultati u zdravstvenom sektoru, rekao da je za njega najvažnije šta misle građani Crne Gore.

„Neka građani sami procijene, ne treba im Fridom haus“, kazao je Abazović.

Kako je naveo, u Crnoj Gori su predsjednički izbori održani kao u Švajcarskoj, inauguracija predsjednika države Jakova Milatovića okupila je sve lidere regiona, a jutros je održan sastanak sa senatorima Sjedinjenih Američkih država.

“Za mene je najvažnije šta misle građani Crne Gore i relevabtne političke adrese. Mi se takmičimo da bude bolje našim građanima. Naši građani uživaju veće slobode, imaju bolje zarade, turizam ide dobrim pravcem. Sve ostalo je manje važno“, naveo je Abazović.

Odgovarajući na pitanje da li je zloupotreba resursa u predizbornoj kampanji to što se partije koje čine Vladu hvale postignutim, Abazović je rekao da oni nijesu mogli da znaju kada će biti parlamentarni izbori.

„Vlada je završila svojih 365 dana i ima čime da se pohvali, te rezultate niko ne osporava. Većina građana misli da Vlada radi prave stvari. Ministarstvo zdravlja i sva druga treba da kažu istinu“, naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, problem bi bio ako ti podaci nijesu istiniti.

„Vlada će raditi do konstituisanja nove. Imamo odlične parametre za mnoge segmente. Mi smo u političkom životu, ne znam zašto je taj dio sporan“, kazao e Abazović.

Govoreći o podacima MANS-a koji se tiču na ugovore o djelu, on je rekao da je povećana transparentnost.

„Vlada nijedan ugovor nije sakrila, svi ugovori o djelu objavljeni su na sajtu. Kako su uvećanja lična primanja, logično da nijesmo mogli te ljude da ostavimo na istom nivou od ranije“, istakao je Abazović.

