Svi društveni subjekti da pokažu odgovoran odnos prema miru

Podgorica, (MINA) – Država je spremna da garantuje bezbjednost svim građanima Crne Gore, poručio je premijer Zdravko Krivokapić, navodeći da je dužnost svih državnih organa, subjekata i građana da se smanje tenzije.

Krivokapić se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastao danas sa gradonačelnikom Prijestonice Aleksandrom Kašćelanom, povodom situacije prouzrokovane najavljenim ustoličenjem mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.

On je ponovio da nije u nadležnosti Vlade da odlučuje gdje će i kada bilo koja vjerska organizacija, pa tako ni Mitropolija crnogorsko–primorska, organizovati ustoličenje duhovnog poglavara.

„Zajednička dužnost svih državnih organa i subjekata, pa i građana je da smanjimo tenzije i upućujemo poruke tolerancije i podsjećamo da su u građanskoj državi politika i crkva odvojene, da svaki čovjek ima pravo na različito mišljenje, ali ne i na nasilje“, poručio je Krivokapić.

On je naglasio da je dužnost svih da razumiju jedni druge i prihvate pravo drugoga na različitost, ne deklarativno, već na djelu.

“Cilj mi je da Crna Gora pokaže zrelost i širinu”, istakao je Krivokapić.

Kašćelan je rekao da je prioritet lokalne vlasti očuvanje stabilnosti, mira i bezbjednosti građana, kao ključnih preduslova za ostvarivanje svih Ustavom i zakonima garantovanih prava i sloboda.

Prema njegovim riječima, jasno je da najavljeno ustoličenje nosi visok bezbjednosni rizik i da tenzije i eventualna dešavanja, koja mogu proisteći kao posljedica svega toga, mogu narušiti ono što svima treba da bude najvažnije – mir i stabilnost države, bezbjednost svih građana.

„Stoga ponavljamo stav da bi čin ustoličenja mitropolita trebalo obaviti van Cetinja”, kazao je Kašćelan.

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović istakao je nemogućnost Vlade i resornog Ministarstva da donosi odluke u ime jedne vjerske organizacije.

“Ministarstvo se trudi da nađe optimalno rješenje. Ipak, suština problema kao da se ne nalazi u samom činu ustoličenja, već u konfliktu različitih politika“, naveo je Sekulović.

Bez obzira na to, kako je poručio, uradiće sve što je do njih da sve protekne u najboljem redu.

Na sastanku je konstatovano da trenutna bezbjednosna situacija na Cetinju nije zadovoljavajuća i da su svi društveni subjekti dužni da pokažu odgovoran odnos prema miru, toleranciji, dijalogu, evropskim vrijednostima i planiranom ekonomsko – privrednom progresu.

Sagovornici su se saglasili da bi bilo čije odstupanje od ovih prioriteta bilo na štetu svih građana Crne Gore.

