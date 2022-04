Šćepanović i Vlaović kandidatkinje za ministarke

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Odbora za doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore, Biljana Šćepanović, kandidatkinja je za ministarku nauke i tehnološkog razvoja, a magistar savremene umjetnosti Maša Vlaović za ministarku kulture i medija, kazao je mandatar Dritan Abazović.

On je rekao da su ljudi najveći resurs Crne Gore.

“Nastavljamo sa inkluzivnim pristupom! Biće mi čast sarađivati sa njima”, napisao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

