Odbori sjutra o odgađanju lokalnih izbora za 30. oktobar

Podgorica, (MINA) – Zakonodavni i Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmatraće sjutra dopune Zakona o lokalnoj samoupravi kojima je predviđeno da izbori u Podgorici i 13 opština budu održani 30. oktobra.

Zakonske dopune predložila je nova parlamentarna većina i zatražila da se razmatraju po hitnom psotupku.

Predloženo je da istog dana budu održani izbori u Pljevljima, Rožajama, Plavu, Tivtu, Budvi, Plužinama, Žabljaku, Bijelom Polju, Šavniku, Baru, Danilovgradu, Kolašinu, Podgorici i Golubovcima, opštini u okviru Glavnog grada.

U obrazloženju se podsjeća na Izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru za 2020. godinu u kojem se navodi da “uprkos međupartijskom sporazumu da se lokalni izbori održavaju istog dana, pravni okvir još predviđa mogućnost njihovog organizovanja u različitim terminima”.

Skupština je u decembra 2020 godine, formirala Odbor za svebuhvatnu izbornu reformu koji je, kako se navodi, dobio zadatak da pripremi zakonodavne reforme do kraja 2021. godine.

“Zbog nepostojanja konstruktivnog angažovanja svih parlamentamih aktera nije došlo do političkog dijaloga, pa Odbor za sveobuhvatnu izbomu reformu nije ispunio zadatak stvaranja normativnog okvira za održavanje svih redovnih lokalnih izbora u Crnoj Gori u jednom danu, uvažavajući preporake OEBS/ODIHR-a”, kaže se u izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Navodi se da je predsjednik Crne Gore, u skladu sa svojim Ustavnim nadležnostima, raspisao izbore za odboraike u pojedinim skupštinama jedinica lokalnih samouprava.

“Uzimajući u obzir da slijedi raspisivanje izbora za ođbornike i u drugim skupštinama jedinica lokalnih samouprava, predlaženo je da se objedini održavanje izbora u 14 jedinica lokalnih samouprava u istom danu, za 30. oktobar”, kaže se u obrazloženju.

Dopune Zakona o lokalnoj samoupravi inicirali su poslanici Danijel Živković, Miloš Konatar, Draginja Vuksanović Stanković, Kenana Strujić Harbić i Dragan Ivanović.

Pojedine političke partije i nevladine organizacije ocijenile su da je ovaj predlog nove parlamentarne većine neustavan.

