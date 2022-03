Neopravdano proglašenje crnogorskog diplomate u Rusiji za personu non grata

Podgorica, (MINA) – Odluka Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Rusije da proglasi crnogorskog diplomatu u Ambasadi Crne Gore u Moskvi za personu non grata je očekivana u kontekstu recipročnih mjera, ali istovremeno i neopravdana, saopštili su iz crnogorskog MVP-a.

Iz crnogorskog MVP-a kazali su da se protjerani ruski diplomata u Crnoj Gori bavio aktivnostima koje su u suprotnosti sa odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

Oni su podsjetili da su odluku o njegovom protjerivanju donijeli na osnovu procjene relevantnih bezbjednosnih organa.

Iz Ministarstva su rekli da se diplomata Crne Gore u Rusiji, u zvanju savjetnika, u potpunosti ponašao profesionalno, u skladu sa diplomatskim pravilima i načelima službe, poštujući zemlju prijema i ne zloupotrebljavajući njeno gostoprimstvo.

“Uzimajući u obzir sve pomenute okolnosti, Ministarstvo smatra da je odgovor ruske strane neutemeljen i nesrazmjeran, posebno sa aspekta brojnosti diplomatskog osoblja ruske Ambasade u Podgorici, koje je neuporedivo veće u odnosu na naše u Moskvi”, navodi se u saopštenju.

