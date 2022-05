Ibrahimović: Otvoreni Balkan nema blanko podršku BS

Podgorica, (MINA) – Inicijativa Otvoreni Balkan nema blanko podršku Bošnjačke stranke (BS), ni u Vladi ni u Skupštini Crne Gore, naveo je potpredsjednik Vlade i lider BS Ervin Ibrahimović.

“Otvoreni Balkan nema moju niti blanko podršku BS, ni u Vladi ni u Skupštini Crne Gore”, naveo je Ibrahimović na Tviteru /Twitter/.

Ibrahimović je rekao da prioritetni zadatak aktuelne administracije predstavlja ubrzavanje integracija Crne Gore u Evropsku uniju (EU), dodajući da sve institucionalne kapacitete treba usmjeriti prema tom cilju.

Kako je dodao, svako, pa i premijer Dritan Abazović, može da razgovara o svim pitanjima.

“A krupne odluke, među kojima je i pitanje Otvorenog Balkana, donosićemo u institucijama sistema i sa najvišim stepenom saglasnosti konstituenata vlasti rukovodeći se isključivo interesom građana i države Crne Gore”, rekao je Ibrahimović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS