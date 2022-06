CG ne dozvoljava prelete ruskih vazduhoplova, izuzetak nije mogao biti napravljen

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je stoprocentno usklađena sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije, pa ne dozvoljava prelete ruskih vazduhoplova preko svoje teritorije, osim u tačno navedenim izuzecima, koji se nijesu mogli uzeti u obzir u slučaju ministra spoljnih poslova Rusije, Sergeja Lavrova.

To su saopštili iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova podsjećajući da je Vlada početkom aprila usvojila Izmjene i dopune Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije (EU) iz 2014. godine, s obzirom na agresiju Rusije kojom se destabilizuje situacija u Ukrajini.

“U Skladu sa Odlukom, a imajući u vidu da se Crna Gora stoprocentno usaglašava sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, Crna Gora ne dozvoljava prelete ruskih vazduhoplova preko svoje teritorije, osim u tačno navedenim izuzecima, koji se nijesu mogli uzeti u obzir u ovom slučaju”, rekli su iz Ministarstva.

U obrazloženju se navodi da, shodno članu 7g te Odluke, regulisano je pitanje zabrane slijetanja, polijetanja i preleta vazduhoplova preko teritorije Crne Gore.

Taj član, kako se dodaje, jasno i nedvosmisleno propisuje da nadležni organ iz člana osam Odluke svim vazduhoplovima kojima upravljaju ruski vazdušni prevoznici, uključujući i marketinške prevoznike, uskraćuje odobrenje za slijetanje, polijetanje ili prelijetanje teritorije Crne Gore.

Nadležni organ to pravo ushraćuje i vazduhoplovima registrovanim u Rusiji, kao i onima koji nijesu registrovani u Rusiji, a koji su u vlasništvu ili zakupu ili pod drugim vidom nadzora bilo kojeg ruskog fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela.

U dokumentu se navodi da se zabrana ne primjenjuje u slučaju prisilnog slijetanja ili prisilnog prelijetanja.

“Nadležni organi mogu odobriti slijetanje vazduhoplova, polijetanje ili prelijetanje preko teritorije naše države ako su prethodno utvrdili da je to potrebno u humanitarne ili za bilo koju svrhu koja je u skladu sa ciljevima ove odluke”, kaže se u dokumentu.

Kako se dodaje, nadležni će obavjestiti države članice EU i Evropsku komisiju o svakom odobrenju iz stava tri tog člana u roku od dvije sedmice od davanja odobrenja.

“Nadležni su dužni da odbiju sve planove leta koje dostave operatori vazduhoplova u kojima se ukazuje na namjeru obavljanja aktivnosti nad državnom teritorijom Crne Gore, a koje predstavljaju kršenje ove odluke ili drugih uspostavljenih mjera bezbjednosti i zaštite na način da se pilotu ne dozvoli letjenje”, kaže se u dokumentu.

Iz Ministarstva su istakli da Generalni direktorat za konzularne poslove i dijasporu Ministarstva vanjskih poslova pojedinačno razmatra svaki zahtjev za prelet.

“Pridruživanjem restriktivnim mjerama EU i njihovim sprovođenjem, ne dovode se u pitanje diplomatski odnosi između dvije zemlje”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se tekst odluke i konkretan član može naći na linku: https://www.gov.me/dokumenta/0e584221-66dc-4f37-82e4-a8facc65aefc

