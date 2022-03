Abazović: Uskoro ću saopštiti sastav vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Građanskog pokreta URA i mandatar za sastav nove vlade, Dritan Abazović, kazao je da će uskoro biti spreman da saopšti sastav vlade i da od vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Strahinje Bulajića očekuje da zakaže sjednicu parlamenta.

Kako prenosi portal RTCG, Abazović vjeruje da će uskoro biti spreman da pred javnost izađe s imenima novih ministara.

“To je nešto što je utisak mojih razgovora sa Jokovićem, ali i sa predstavnicima manjinskih partija i ostalim partijama, da ćemo mi, ne bih da robujem nekim datumima, u kratkom roku biti spemni da izađemo pred poslanike”, kazao je Abazović u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore.

On je kazao da bi molio Bulajića, ako dođu u situaciju da sastave vladu i upute poziv, da zakaže sjednicu Skupštine.

“Ako on odbije da to uradi, ja mislim da drugi potpredsjednik koji ima ista ovlačenja kao on može to da uradi”, dodao je Abazović.

Lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković kazao je da za njih nije prioritet da li će neko biti na mjestu predsjednika Skupštine, Vlade.

“Za nas su prioriteti rezultati, put Crne Gore prema Evropskoj uniji (EU), vladavina prava i ekonomski oporavak”, naveo je Joković.

Joković je poručio da su se opredijelili za taj potez zbog podjela i ekonomske situacije.

“Ako je već izglasano nepovjerenje vladi Zdravka Krivokapića, trebalo je tražiti rješenje. Mi nemamo pravo da poslije promjena 30. avgusta budemo podijeljeni”, istakao je Joković.

On je naveo da to što su neki opštinski odbori SNP-a na sjednici Glavnog odbora (GO) stranke glasali drugačije vidi kao veliku demokratičnost u toj partiji.

“SNP je najdemokratskija partija koja je promijenila četiri predsjednika i sloboda izražavanja i govora je potpuna. Ta sjednica GO je protekla u akademskoj atmosferi. Mislim da dobro poznajem strukturu SNP-a i ne plaši me mogućnost cijepanja partije”, kazao je Joković.

