Abazović: Parlament da iznađe politički dijalog o imenovanjima

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru čekaju krucijalna imenovanja u sudstvu i pravosuđu, kazao je premijer Dritan Abazović dodajući da je sada odgovornost na parlamentu da, uz podršku Vlade, iznađe politički dijalog i donese odluke.

“Ako građani budu vidjeli da se, na političkom nivou mogu, mogu donijeti te odluke onda sam siguran da će to biti motivaciono i za druge”, rekao je Abazović novinarima nakon premijerskog sata.

Na pitanje kako komentariše to što ministar odbrane Raško Konjević ne podržava odluku da se Vladimir Pavićević imenuje za savjetnika potpredsjednika Vlade Vladimira Jokovića, on je kazao da je u redu da neko od ministara ne želi da podrži rješenje koje je doneseno na Vladi.

“To se desilo i u slučaju direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Ako želimo da baštinimo demokratske standarde, meni to apsolutno ne smeta. Nikakav značajniji razlog protiv imenovanja ni Konjević nije iznio”, rekao je Abazović.

Abazović je kazao i da nema saznanja da je Pavićević blizak Bezbjednosno informativnoj agenciji (BIA).

“Kad nam se ne dopadne neko, imamo sklonost da mu pripišemo da je blizak BIA-i, CIA-i, da radi za Vatikan, Amerikance, crkvu, mafiji”, rekao je Abazović.

On je kazao da će Crna Gora ići na samit Open Balkan u Ohridu u svojstvu posmatrača, dodajući da ne treba žuriti ni u jednu inicijativu.

“Ponavljam, nijesam dobio argimentaciju da je članstvo u toj inicijativi suprotno interesima Crne Gore”, rekao je Abazović.

On je rekao da svaki vid regionalnog uvezivanja vodi u smanjenje tenzija, ka ekonomskom prosperitetu, stvaranju mogućnosti za veću mobilnost građana i veći biznis.

“Ako neko misli da je to suprotno interesu Crne Gore, mislim da nijesu u pravu”, naveo je Abazović.

