Politička odlučnost nove Vlade mogla bi ubrzati reformski proces

Podgorica, (MINA) – Politička odlučnost nove Vlade mogla bi pomoći da se ubrza prijeko potrebni reformski proces, kazali su iz Evropskog parlamenta (EP).

Poslanici EP u usaglašenim amandmanima na Izvještaj o Crnoj Gori pozdravili su formiranje nove manjinske Vlade sastavljene od proevropskih partija.

„To je posebno značajno u svjetlu nedavne ruske invazije u Ukrajini i kontinuiranog uticaja proruskih političkih partija i narativa u zemlji“, navodi se u usaglašenim amandmana u koje je Televizija Crne Gore imala uvid.

U amandmanima, koji su postali dio izvještaja koji je usvojen ove sedmice na vanjskopolitičkom odboru (AFET), pozdravljen je izbor nove predsjednice parlamenta Danijele Đurović i poziva se na imenovanje kopredsjedavajućeg POSP-a Evropske unije (EU) i Crne Gore što je prije moguće.

Parlament vjeruje da bi politička odlučnost nove vlade mogla pomoći da se ubrza prijeko potrebni reformski proces odražavajući kako rad na evropskim vrijednostima, tako i ogromnu volju građana Crne Gore da se pridruže EU, prenosi portal RTCG.

Poslanici EP pozvali su vlasti da što prije ponovo uspostave potpuno funkcionalnu pregovaračku strukturu.

Oni su naveli da zakašnjelo imenovanje ključnih pregovarača i šefova radnih grupa mora biti praćeno drugim koracima kako bi se proces pridruživanja održao kao politički prioritet.

Parlamentarci su pozdravili usklađenost Crne Gore sa vanjskom politikom EU, uključujući i osudu ruske invazije na Ukrajinu i punu podršku najnovijim sankcijama Unije protiv Rusije.

EP, kako se navodi, podstiče Komisiju da razmotri ekonomsku i finansijsku pomoć EU za zemlje Zapadnog Balkana koje su se pridružile sankcijama Unije protiv Rusije, u cilju ublažavanja posljedica nastale krize.

Međutim, kako Crna Gora ne bi postala sigurna zona za skrivanje imovine ruskih oligarha kojima prijete međunarodne sankcije, poslanici su pozvali crnogorske vlasti da oduzmu imovinu sankcionisanih osoba.

Poslanici EP su u usaglašenim amandmanima pozdravili nedavna imenovanja u Vrhovnom i Apelacionom sudu, kao i izbor novih članova Tužilačkog savjeta, uključujući člana iz reda predstavnika nevladinih organizacija.

Kako se navodi, sa druge strane ostaje zabrinutost zbog ukupnog izostanka napretka u reformi pravosuđa, uključujući imenovanja u ključnim nezavisnim institucijama i pravosuđu, uključujući imenovanja novih sudija Ustavnog suda koja su i dalje na čekanju.

Poslanici su iskazali zabrinutost zbog rasprostranjene korupcije i pozvali Crnu Goru da pojača odgovor krivičnog pravosuđa na korupciju na visokom nivou i stvori uslove za pravosudne institucije i nezavisna tijela koja se bave korupcijom da funkcionišu efikasno i slobodno od političkog uticaja, u skladu sa preporukama GRECO-a.

Crnogorske vlasti pozvane su da pokrenu “temeljnu istragu o bilo kakvim nedjelima otkrivenim u Pandora papirima”.

U jednom od novih amandmana, poslanici su izrazili oprez prema inicijativi Open Balkan, koja ne obuhvata svih šest zemalja.

Oni su naglasili da sva regionalna ekonomska saradnja na Zapadnom Balkanu treba da bude inkluzivna i prihvatljiva za svih šest zemalja, uspostavljajući saradnju na ravnopravnoj osnovi, uz jačanje daljeg usklađivanja sa standardima i evropskom pravnom tekovinom.

Parlament je pozvao Crnu Goru da odmah prekine šemu zlatnih pasoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS