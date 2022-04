Od podrške 49 poslanika zavisi dalja evropska budućnost

Podgorica, (MINA) – Bilo kakva vlada, koja neće moći da obezbijedi podršku najmanje 49 poslanika, je besmislena, ocijenjeno je iz Liberalne partije (LP).

Iz te partije su kazali da je Crna Gora, nažalost, na čekanju za pojedine političke aktere.

“I dalje nemamo obrise stabilne većine od najmanje 49 poslanika za vladu mandatara (Dritana) Abazovića”, rekli su iz LP.

Prema njihovim riječima, to možda i ne bi bilo toliko neobično da od te većine ne zavisi dalja budućnost Crne, ili njena stagnacija i dalje poniranje u krizu.

“Besmislena je bilo kakva vlada koja neće moći da obezbijedi podršku najmanje 49 poslanika, i to mora biti imperativ”, kaže se u saopštenju.

Iz LP su kazali da suština te vlade nije da se formira pošto poto i ko će u njoj biti ministar, već da odblokira državu, pomogne građanima u sanaciji ekonomske krize i pokrene reforme institucija, pravosuđa, tužilaštva i evropske integracije.

To je, kako su naveli iz te stranke, bez 49 poslanika teško moguće.

Iz LP su kazali da su uložili velike napore da dođe do minimum zajedničkih principa koji bi doveli do dogovora.

Oni su istakli da bilo kakva partijska i lična kalkulacija ne dolazi u obzir, i nije državničko niti politički odgovorno ponašanje prema građanina.

“Isključiv i jedini interes mora biti hitno saniranje štete, koju je nanijela odlazeća vlast i priprema za nove vanredne parlamentarne izbore, koji bi konačno morali obezbijediti stabilnost društvu”, kaže se u saopštenju.

Iz LP su poručili da očekuju od svih političkih aktera da to razumiju i tako se ponašaju.

