Nikolić: Zahtijevamo punu transparentnost u aferi kupovine glasova

Podgorica, (MINA) – Ulcinjski odbor Demokratske partije socijaliste (DPS) insistiraće na punoj transparentnosti u slučaju navodne kupovine glasova u tom gradu, poručio je portparol te partije Miloš Nikolić.

On je naveo da DPS pozdravlja pravovremenu reakciju tužilaštva i da se nadaju da će akteri tog nedjela biti brzo procesuirani.

“Iz mediju bliskom pokretu URA, dobili smo potvrdu da se radi o snimljenom materijalu, a ne montiranom, kako su do sada tvrdili iz koalicije Za novi početak”, rekao je Nikolić.

Iz DPS-a su pozvali i nevladine organizacije i diplomatske predstavnike da sa dužnom pažnjom prate slučajeve političke korupcije i kupovine glasova, “čije smo primjere imali u kratkom periodu u dvije crnogorske opštine”.

“Očekivano, akteri oba slučaja bile su upravo one stranke koje su DPS optuživale za sličnu praksu”, kaže se u saopštenju.

