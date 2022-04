NATO i EU jedini garant dugoročne stabilnosti na Zapadnom Balkanu

Podgorica,(MINA) – NATO i Evropska unija (EU) predstavljaju jedini garant dugoročne stabilnosti i prosperiteta na Zapadnom Balkanu, poručio je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović.

On je danas razgovarao sa predsjednikom Sjeverne Makedonije Stevom Pendarovskim.

Na sastanku je konstatovano da su Crna Gora i Sjeverna Makedonija prijateljske države koje dijele spoljnopolitičke ciljeve i njeguju regionalnu saradnju koja će doprinijeti demokratizaciji i integraciji u EU.

Iz kabineta potpredsjednika kazali su da je Abazović istakao da evroatlantske integracije nemaju alternativu.

“I da NATO, zajedno sa EU predstavlja jedini garant dugoročne stabilnosti i prosperiteta na Zapadnom Balkanu, zbog čega je značajno veće prisustvo i sinergija djelovanja ove dvije organizacije”, rekao je on.

On je kazao da zajedničkim angažmanom u okviru Alijanse, dodatno učvršćuju odnosi dvije države.

“I naš doprinos kolektivnom sistemu bezbjednosti i stabilnosti evroatlantskog prostora”, dodao je Abazović.

Pendarovski je kazao da dvije države krase odlični bilateralni odnosi i da postoji veliki prostor za jačanje ekonomske saradnje.

Abazović i Pendarovski, kako se navodi, razgovarali su o negativnom uticaju aktuelne krize izazvane agresijom Rusije na Ukrajinu, kao i turističkim i privrednim potencijalima dvije države.

“Abazović i Pendarovski saglasili su se da dvije države zajedničkim angažmanom u okviru Alijanse dodatno učvršćuju odnose, ali i jačaju doprinos kolektivnom sistemu bezbjednosti i stabilnosti evroatlantskog prostora”, zaključuje se u saopštenju.

