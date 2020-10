Krivokapić: Pozivam Vučića da posjeti Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski mandatar Zdravko Krivokapić pozvao je danas predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da posjeti Crnu Goru, ističući da ta država želi dobre odnose sa svima u regionu, prije svega sa Srbijom.

On je rekao da prevashodno želi dobre odnose sa Srbijom, koji su “malo poremećeni”.

“Želim da pozovem gospodina Vučića da posjeti Crnu Goru, da mi kao dvojica političara, iako ja nisam političar, ali se nalazim na takvoj funkciji, dođemo do saznanja šta smeta relaciji odnosa i da nađemo most koji će to prevazići”, rekao je Krivokapić za TV Prva.

On je naglasio da će se, prilikom formiranja nove vlade Crne Gore, analizirati Zakon o slobodi veroispovesti, da će se “tragati” za najboljim rešenjem za sve zainteresovane strane.

“Zakon želim da vežem za institucionalno djelovanje. Da li će to biti eliminisanje tri sporna člana i onaj dio koji se tiče evidencije i registracije ili će to biti potpuno novi zakon, zavisiće od stavova svih zainteresovanih strana”, kazao je Krivokapić.

Mandatar za sastav nove vlade Crne Gore navodi da se radi na preporodu države, u kome svi treba da budu saučesnici, kako bi Crna Gora, napokon bila država koja će biti primjer, ne samo regionu, nego i šire.

“Nas u ovom trenutku interesuje rad, red i odgovornost. Mi ćemo naći način kako da najbolje aktiviramo rad u državnoj upravi, a onaj koji ne želi da radi, moraće da snosi odgovarajuće konsekvence”, poručio je Krivokapić.

Krivokapić je najavio da će nova vlada biti formirana do 10. ili 11. novembra.

“Nemamo mnogo vremena i trebalo bi da do 10. ili 11. dobijemo novu vladu kako bismo se uhvatili u koštac sa mnogim problemima”, rekao je Krivokapić.

On je ponovio da će na ključnim mjestima u vladi biti eksperti, ali i pojedini političari.

“Nemoguće je u našem ambijentu da vlada bude potpuno ekspertska, ali političari koji uđu u vladu moraće da pokažu stručnost u resorima koje vode”, naveo je Krivokapić.

On nije želeo da otkrije ko će biti na čelu bezbjednosnih službi, ali je istakao da tu oblast treba prepustiti profesionalcima, prenosi Tanjug.

“Došlo je vrijeme da taj sektor treba da brine samo o bezbjednosti Crne Gore i njenih građana, da to bude kompetentan profesionalac koji ne razmišlja partijski i ne služi jednom čovjeku”, naveo je Krivokapić.