Izvještaj Stejt departmenta oslikava porazan pristup Vlade

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Stejt departmenta oslikava odlike i pristup aktuelne Vlade, koji je porazan skoro u svim segmentima, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

U izvještaju američkog Stejt departmenta o stanju ljudskih prava u svijetu ocijenjeno je da su pravosuđe, sloboda izražavanja, korupcija i nekažnjivost glavni problemi u Crnoj Gori.

Iz DPS-a su kazali da od konstituisanja Vlade Crna Gora kontinuirano bilježi negativne ocjene u izvještajima sačinjenim od međunarodne zajednice.

To je, kako su ocijenili iz te partije, rezultat pogubnog rada odlazeće vlasti.

“Upravo izvještaj Stejt departmenta, koji se, između ostalog, bavio i partijskim zapošljavanjima, kako u javnom sektoru, tako i drugim oblastima, oslikava odlike i pristup još aktuelne Vlade, koji je porazan gotovo u svim segmentima”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da je takvo stanje prevashodno vidljivo u brojnom uhljebljivanju i nagomilavanju partijskih činovnika.

Iz te stranke su kazali da je to prouzrokovalo negativno poslovanje državnih preduzeća i pojedine gigante dovelo pred upitnom perspektivom i mogućim stečajem, “kao u slučaju sa Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom”.

“To je slika i prilika jednog stanovištva i gramzljivosti partija konstituenata vlasti koji su pohlepom satrli i degradirali crnogorski sistem koji klizi ka totalnoj blokadi, samo zarad ličnih interesa pojedinaca i privilegija partijskih činovnika, njihovih prijatelja, uže i šire porodice”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da su građani toga svjesni i nije im potreban bilo kakav izvještaj da im sugeriše pogubnu populističku politiku aktuelne vladajuće većine, sa čim se pod hitno mora prekinuti onog momenta kada bude konstituisana nova.

Iz te partije podsjetili su na izvještaj Evropske komisije iz maja prošle godine u kojem je izražena zabrinutost zbog tadašnje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima.

“U kojem je konstatovano da članstvo u političkim partijama snažno utiče na zapošljavanja u javnom sektoru, ali i upućen poziv sada već odlazećoj Vladi da izbjegava politički motivisana otpuštanja i zapošljavanja u državnoj upravi”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Iz te stranke su kazali da Vlada ni tada, na svom početku, nije mnogo marila za takvu kritiku i uputstva.

“Pa tek možemo zamisliti sada u tehničkom mandatu koliko je tangira najnoviji negativan izvještaj Stejt departmenta i koliko je njene članove uopšte briga za to”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz DPS-a, da je drugačije i da članove Vlade interesuje, “ne bi unazadili Crnu Goru i stopirali njen razvoj, nego bi prihvatali takve i druge preporuke međunarodnih partnera i radili na implementaciji i daljem nastavku sprovođenja ključnih reformi vezanih za evropsku budućnost države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS