Sjutra specijalno izdanje Crnogorske bojanke povodom Dana nezavinosti

Podgorica, (MINA) – Redigovano izdanje Crnogorske bojanke “Crna Gora” izaći će sjutra povodom Dana nezavinosti, najavila je Adrijana Husić iz Communication Studia Cassiopeia.

Husić je objasnila da sjutrašnje izdanje neće biti komercijalno.

“Bojanki neće biti u slobodnoj prodaji, već će u organičenom tiražu povodom Dana nezavinosti biti besplatne uz dnevni listi Pobjeda”, kazala je Husić agenciji MINA.

Ona je dodala da će slično izdanje izaći i 13. jula povodom Dana državnosti.

Husić je podsjetila da je prvo izdanje bojanke izašlo prije godinu.

“Za nama je 365 dana, tokom kojih su 35 hiljada primjeraka bojankim koliko je izdato, bojali i mali i veliki”, kazala je Husić.

Ona je rekla da je izdato 17 izdanja crnogorskih bojanki i da bi uskoro trebalo da izađe 18 izdanje.

Husić je objasnila da se može reći da je izdato 30 izdanja, jer je dosta bojanki reizdavano zbog velikog interesovanja građana.

“Ponosni smo što smo nakon inicijalnih izdanja Podgorice, Cetinja, Boke Kotorske proširili izdanja i bojanke dobijaju kontekst koji smo željeli od početka – da pričaju priču Crne Gore o njenoj kulturnoj baštini, znamenitostima, prirodnim ljepotama, znamenitim ličnostima”, kazala je Husić.

Ona je istakla da je ove godine proširen kontekst bojanki koja se sada bave i drugim temama.

“To je društvena odgovornost, i rad na temama koje su više od značaja u ovoj oblasti prije svega rodna ravnopravnost”, istakla je Husić-

Prema njenim riječima, od bojanki koje su ugledale svjetlost dana prošle godine, najveće interesovanje vladalo je za bojanku Podgorica.

“To nam je bilo veliko iznenađenje jer smo očekivali da će bojanke koje obuhvataju šire tema kao što je ljepota Crne Gore biti dominantne”, rekla je Husić.

Ona je dodala da je već izdato i treće izdanje za bojanku Podgorica.

“Sva izdanja koja su ponovo rađena unaprijeđena su u smislu i dizajna ali i naljepnica koje su sastavni dio bojanki”, kazala je Husić.

Ona je istakla da je bojanka za djevojčice privukla veliku pažnju.

“Kada je ona izašla bilo je komenatara a gdje je bojanka za dječake. Nakon toga izdali smo bojanku za odvažne dječake”, navela je Husić.

Ona smatra da je priča o rodnoj ravnopravnoisti priča o afirmaciji položaja žena koja se priča na oba nivoa i muškom i ženskom.

