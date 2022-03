Radulović: U KCCG za manje od tri mjeseca obavljeno više od 150 hiljada pregleda

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), od 1. januara do 22. marta, obavljeno je više od 150 hiljada pregleda, a očekuje se da do kraja godine bude odrađeno preko 600 hiljada, što je za 30 odsto više nego prošle, kazala je direktorica KCCG Ljiljana Radulović.

Radulović je u intervjuu agenciji MINA rekla da je to cifra koja zaslužuje potpuno poštovanje.

Na pitanje koliko je bilo zahtjevno smanjiti liste čekanja nastale zbog toga što je tokom 2020. godine KCCG šest mjeseci bio zatvoren osim za hitne slučajeve i kovid pacijente, ona je odgovorila da je bilo jako zahtjevno, imajući u vidu da su isti ti ljekari liječili pacijente u okviru Kovid centra.

Kako je navela Radulović, prema podacima Odjeljenja za plan i analizu, prošle godine obavljeno je 438 hiljada pregleda.

„Od toga, prvih je bilo 258 hiljada i još 180 hiljada kontrola“, precizirala je Radulović.

Ona je kazala da je nadoknađeno preko 40 hiljada zaostalih pregleda.

„S obzirom na to da smo od 1. januara do 22. marta ove godine dnevno radili, prosječno, preko 1,8 hiljada pregleda i dijagnostičkih procedura, odnosno ukupno preko 150 hiljada, izvjesno je da ćemo, ako situacija sa kovidom bude u redu, premašiti ostvarene rezultate iz prošle godine za preko 30 odsto“, rekla je ona.

Prema riječima Radulović, ako zadrže pojačani tempo, do kraja godine broj pregleda i dijagnostičkih procedura bi trebalo da bude preko 600 hiljada.

Ona je, govoreći o sistemu zakazivanja pregleda Brže do ljekara, koji pacijentima omogućava da termine za specijalističke, subspecijalističke preglede i kontrole dobiju u KCCG, rekla da smatra da je on ostvario sva očekivanja.

Radulović je kazala da je od 1. januara do 24. marta ove godine u KCCG-u zakazano 14 hiljada specijalističkih pregleda i više od 16,5 hiljada kontrola.

„To ukupno čini preko 30 hiljada zakazanih pregleda za samo 83 dana. KCCG, dakle, dnevno, bez vraćanja pacijenata izabranom ljekaru, zakaže preko 360 pregleda“, rekla je Radulović.

Kako je navela, u istom periodu više od hiljadu uputa zakazano je kod oftalmologa, radiologa, neurologa i kardiologa.

„Takođe, najveći broj kontrola, od preko hiljadu, a na nekim odjeljenjima i preko pet hiljada, zakazano je u Institutu za bolesti djece, Institutu za onkologiju i radiologiju, na Internoj i Klinici za očne bolesti“, dodala je Radulović.

Ona je ukazala da je nedolazak na zakazani termin veliki problem zbog kojeg građani čekaju na specijalistički pregled.

„Navešću primjer sa Poliklinike, od 1. do 28. marta. Od preko 37 hiljada zakazanih termina, na pregled se nije pojavilo više od 14,5 hiljada pacijenata, što je oko 40 odsto“, rekla je Radulović.

Ona je dodala da su pozivali pacijente kako bi se spisak pročistio i vidjelo ko će stvarno doći na zakazani pregled.

„Manje od deset odsto pacijenata se javilo na poziv“, kazala je Radulović.

Ona je, govoreći o ulaganjima u KCCG, navela da je u tu zdravstvenu ustanovu, tokom prošle i za prva dva mjeseca ove godine, uloženo skoro četiri miliona EUR.

„Najvrjednija investicija biće nova angio sala i skener, koji koštaju oko 1,2 miliona EUR“, kazala je Radulović.

Ona je rekla da su, osim toga, prvi put od izgradnje KCCG-a 1974. godine, renovirali brojna odjeljenja.

„Nabavljen je novi PCR aparat, koji smo do sada koristili za potrebe postavljanja dijagnoze kovid infekcije, a sada će sva četiri aparata imati potpuno novu namjenu, koristićemo ih u genetskim ispitivanjima u oblasti onkologije i za potrebe rada Klinike za genetiku“, dodala je Radulović.

Kako je navela, u KCCG je za godinu prešlo 11 uglednih specijalista, iz privatnih zdravstvenih ustanova i javnih ustanova iz regiona.

Radulović je rekla da su se tokom kovid pandemije trudili da obezbijede bolje uslove za rad zaposlenima, a posebno bolje uslove za pacijente oboljele od te bolesti.

Zbog toga su, kako je navela, renovirali staru medicinsku školu i utrostručili kiseonik.

Radulović je kazala da će poboljšanje kiseoničnih kapaciteta za centralnu zgradu biti dovoljno da pomogne i zgradama klinika čija će izgradnja, kako je rekla, početi za par mjeseci, ili do kraja ove godine.

„Kiseonični kapaciteti koje sada imamo će biti sasvim dovoljni da opskrbe i buduću kliniku za infektivne bolesti, za čiji izgradnju je tender već otvoren“, dodala je Radulović.

Osim klinike za infektivne bolesti biće izgrađene i klinika za adultnu i dječiju psihijatriju i za dermatovenerologiju. Ukupna vrijednost sve tri klinike je 30 miliona EUR.

U prethodnom periodu bolnice na sjeveru i jugu države dobile su savremene medicinske aparate, a najavljena je nabavka još nekih aparata koje Crna Gora dosad nije imala.

Na pitanje koliko je sve to važno za dodatno rasterećenje KCCG-a, Radulović je odgovorila da je indicija da se prestane sa centralizacijom zdravstvenog sistema, već da svi djelovi Crne Gore imaju kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite.

Ona je podsjetila da je Dom zdravlja (DZ) Ulcinj dobio skener, da je skener takođe kupljen za Opštu bolnicu (OB) Pljevlja, kao i digitalni rendgen (RTG) i digitalni mamograf za DZ Podgorica.

„Ovih dana puštena je u rad i magnetna rezonanca u OB Berane i otvoren je onkološki konzilijum u OB Bijelo Polje“, kazala je Radulović, navodeći da će time poštedjeti pacijente da zbog tih usluga dolaze u KCCG.

Na pitanje koji specijalisti najviše nedostaju KCCG-u, ona je odgovorila da oni fale na brojnim destinacijama.

To je, kako je rekla, razlog zbog kojeg postojeći kadar mora da radi vikendom i u okviru dopunskog rada radnim danima, odnosno u popodnevnim satima.

„A sve kako bismo pružili zdravstvenu zaštitu kakvu želimo da pružimo stanovnicima Crne Gore“, istakla je Radulović.

Prema njenim riječima, skoro da nema klinike gdje ne bi bilo idealno da imaju više kadra.

Ona je rekla da je to razlog zbog kojeg su prošle godine raspisali konkurs za specijalizacije i subspecijalizacije, koji je, kako je navela, najveći u istoriji crnogorskog zdravstva.

U Crnoj Gori, kako je kazala Radulović, postoji limitiran broj ljekara.

„Ali, nadam se da će sa poboljšanjem uslova rada, kako kada govorimo o ličnom prihodu zaposlenih, tako i mogućnostima za dopunsku edukaciju, jedan dio ljekara iz privatnih ustanova vratiti u KCCG“, navela je Radulović.

