Prvi put hirurški zahvat silikonskom protezom na nosnoj pregradi

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je prvi put izveden hirurški zahvat “zatvaranje otvora” (defekta odnosno perforacije) na nosnoj pregradi primjenom silikonske proteze.

To je uspjeh Klinike za otorinolaringologiju (ORL) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

“Radi se o minimalno – invazivnom zahvatu tokom koga se plasira opturator proteza za nos koja u potpunosti zatvara postojeći defekt a što vodi otklanjanju tegoba koje ima pacijent”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su klasične hirurške metode znatno komplikovanije sa malim procentom uspjeha, posebno kada se radi o velikom defektu.

“U odnosu na klasične metode, nova intervencija znatno kraće traje, brži je postoperativni oporavak a pacijent osjeća poboljšanje vrlo brzo po završenoj intervenciji”, kažu iz KCCG.

Saopšteno je da defekt nosne pregrade može nastati iz različitih razloga. Pacijentkinja, kod koje je uspješno urađena intervencija, ima 22 godine a defekt nosne pregrade je nastao u djetinjstvu kao posljedica prisustva stranog tijela u nosu.

U periodu nakon operacije pacijentkinja se redovno kontorliše i navodi da više nema smetnje koje je imala prije ovog hirurškog zahvata.

Intervenciju je uspješno izveo doktor Elvir Zvrko, a članovi tima bili su anesteziolog Ljubica Pejakov, instrumentari Tatjana Kasalica i Saša Radusinović, kao i anestetičarka Sanja Kočan.

Vršilac dužnosti direktora Klinike za ORL Slavica Đurović je istakla da je ovo početak implementacije nove metode liječenja septalnog defekta nosa.

“Nakon što se KCCG svrstao među deset ustanova Evrope u kojima se izvodi mini invazivna video asistirana kardiohirurgija koja bi u narednih godinu trebalo da postane standardna procedura, prvi put izvedene najsloženije operacije-augmentacije bešike iz oblasti dječije urologije, ovo je još jedna u nizu minimalno invazivnih metoda hirurškog liječenja koja se sa uspjehom uvodi u našoj ustanovi”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS