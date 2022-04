Procesuirati odgovorne za lažne dojave o bombi

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) je pozvala nadležne institucije da učine sve kako bi se pronašli i procesuirali oni koji su uzbunili javnost lažnim dojavama o bombama u pojedinim školama u Crnoj Gori.

Iz SNP-a su izrazili duboku zabrinutost zbog današnjih dešavanja, dodajući da je nevjerovatno i šokantno da se “na takav način prijeti djeci u Crnoj Gori i njihovim porodicama”.

“Djeca su nešto najsvetije i najvrednije što imamo i ne smijemo dozvoliti da se preko njihovih leđa prelamaju bilo kakvi događaji unutrašnjeg ili međunarodnog karaktera”, kazali su iz SNP-a.

Oni su poručili da stoje uz svako dijete Crne Gore, navodeći da su neprihvatljive i opasne bilo kakve situacije koje bi mogle izazvati paniku i strah crnogorskih građana za svoju djecu, pa makar se radilo i o neslanoj šali.

Oni su istakli da crnogorsko društvo mora pronaći snagu i način da odgovori na takve izazove i da zaštiti svoje najmlađe.

“Zato pozivamo sve nadležne organe da daju puni doprinos kako bismo izgradili sigurno društvo u kojem će ovakva dešavanja biti nezamisliva”, poručili su iz SNP-a.

