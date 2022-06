Kluge: Crna Gora cijenjeni partner SZO

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je cijenjeni partner Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), rekao je regionalni direktor SZO za Evropu, Hans Kluge dodajući da uočava napredak u poboljšanju pristupa zdravstvenim uslugama za sve.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministaststva zdravlja, Kluge je razgovarao sa resornim ministrom Dragoslavom Šćekićem, uoči osmog Samita malih zemalja, koji se u četvrtak i petak održava u Bečićima.

On je naglasio da Crna Gora ima ključnu ulogu u napredovanju zdravstvene agende evropskog regiona, kroz sprovođenje Mape puta za zdravlje i dobrobit na Zapadnom Balkanu, ali i kao aktivna članica Inicijative malih zemalja.

U razgovoru o uticaju rata u Ukrajini na zdravstvo, Kluge je istakao podršku, velikodušnost i solidarnost koju Crna Gora pokazuje, naročito odlukom da izbjeglicama iz Ukrajine obezbijedi pristup zdravstvenim uslugama i obrazovanju.

“Šćekić i Kluge su razgovarali su o značaju predstojećeg Samita za unapređenje zdravstvenih sistema malih zemalja, koje imaju slične izazove uzrokovane, između ostalog, pandemijom koronavirusa”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Šćekić je izrazio zadovoljstvo što je Crna Gora domaćin tako važnog skupa, koji organizuju Ministarstvo zdravlja i Regionalna kancelarija SZO za Evropu, posebno u okolnostima koje karakterišu kompleksni izazovi, prije svega pandemija i opterećenost zdravstvenih sistema.

Navodi se da to, uz klimatske promjene, zagađenost, konflike, predstavlja ozbiljnu globalnu prijetnju po zdravlje populacije.

Šćekić je naglasio da je iz tog razloga, jačanje zdravstvenog sistema finansijski, kadrovski, prostorno i tehnološki u fokusu Ministarstva zdravlja i Vlade Crne Gore.

“S obzirom da male zemlje povezuju slični izazovi u zdravstvu, predstojeći skup doprinijeće iznalaženju zajedničkih rešenja u cilju njihovog prevazilaženja, na putu oporavka i daljeg razvoja zdravstvenih sistema”, kazao je Šćekić.

Iz Ministarstva su najavili da će Šćekić i Kluge učestvovati na Osmoj ministarskoj konferenciji Inicijative malih zemalja SZO, na kojoj će ministri i delegati razgovarati o tome kako da unaprijede održivi turizam u svrhe boljeg zdravlja i oporavka od pandemije.

Oni su dodali da će sastanku prisustvovati ministri zdravlja i delegati iz 11 zemalja ove inicijative.

