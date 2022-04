Đukanović: Formiranje manjinske vlade znači i povratak DPS-a

Podgorica, (MINA) – Formiranje manjinske vlade znači i povratak Demokratske partije socijalista (DPS) na državno-politički relevantnu poziciju, ocijenio je lider te stranke Milo Đukanović.

Đukanović je, kako je saopšteno iz DPS-a, uručio 1,1 hiljadu članskih karata Savjetu mladih DPS Glavnog grada.

Navodi se da je Đukanović ocijenio da se dešavaju tri markantna politička procesa.

“Prvi proces je formiranje manjinske vlade koji znači i povratak DPS-a na državno-politički relevantnu poziciju, kao prelazno rješenje do narednih parlamentarnih izbora koji će značiti i definitivan povratak naše partije u poziciju stožera proevropske politike u Crnoj Gori”, kazao je Đukanović, saopšteno je iz Savjeta mladih DPS Glavnog grada.

Drugi proces, kako je dodao Đukanović, su predstojeći izbori u Podgorici.

On je rekao da će se na tim izborima suštinski pojaviti ponovo ista demarkaciona linija koja označava podjelu između onih koji Crnu Gori vide kao dio Evrope i onih koji manipulacijama pokušavaju da okivaju balkanska društva u prošlost i zaostajanje.

“Zbog toga, ne smijemo dozvoliti da u Podgorici imamo dileme oko toga, ovdje mora da pobijedi evropska politika. Nemojte da propustimo a da svako od nas ne da doprinos toj pobjedi”, rekao je Đukanović.

On je naveo da je treći proces, reevidencija članstva, koji je naročito značajan zbog statusa DPS-a nakon parlamentarnih izbora.

“Jer sada najbolje možemo vidjeti ko su pravi i iskreni podržavaoci naše politike i naše partije”, smatra Đukanović.

On je istakao kako je Savjet mladih DPS, sa posebnim akcentom na Glavni grad, uvijek bio pokretački motor mladalačkog političkog aktivizma i u Podgorici i u Crnoj Gori.

“Kroz Savjet mladih DPS prošli su svi oni ljudi koje najčešće vidimo u poslaničkim i odborničkim klupama, kao i oni koje smo do 30. avgusta gledali u Vladi, kao najviše stranačke funkcionere“, naveo je Đukanović.

On je rekao da DPS i mlade ljude zajednički povezuje potreba za promjenom.

“Mladi se ne mire sa zatečenim stanjem već žele promjenu i unaprijeđenje. DPS je tokom svog tridesetdvogodišnjeg trajanja pokazala da je partija koja se u kontinuitetu mijenjala i to dominantno nabolje”, kazao je Đukanović.

Đukanović je ocijenio kako je dobro što su prisutni odlučili da baš DPS bude njihova adresa na kojoj će se baviti politikom, budući da je ta partija pokazala da ima najbolju politiku, čistu i jasnu viziju, kao i odlučnost da tu viziju ostvari.

On je istakao kako je to ključna komparativna prednost DPS-a, za razliku od političkih konkurenata koji, kao jedini znak raspoznavanja, imaju animozitet prema DPS-u koji je vremenom prerastao u patološku mržnju.

Sa druge strane, dodao je Đukanović, DPS je pokazao nepokolebljivu posvećenost reformama i da je kontinuiranim reformama okupljao mlade ljude i uvodio ih u upravljanje strankom.

“Pogledajte Predsjedništvo i Klub poslanika, i vidjećete da je to neuporedivo sa bilo kom drugom partijom”, smatra Đukanović.

On je rekao da je isforsirani kriticizam na račun DPS-a, zasnovan na uglavnom dvije karakteristike ukupnog političkog djelovanja te stanke “to su dužina političkog trajanja, i dužina trajanja na vlasti”.

“Kao da se treba ponositi kontinuitetom poraza a ne kontinuitetom pobjeda. Trajanje je znak kvaliteta, i jako je dobro ne samo da trajemo nego da trajemo kao pobjednici”, poručio je Đukanović.

Potpredsjednik DPS Ivan Vuković istakao je zadovoljstvo zbog velikog broja mladih ljudi koji je pristupio DPS-u navodeći kako to pokazuje otvorenost ali i atraktivnost te stranke za nove generacije u Crnoj Gori.

Vuković je je rekao da mladi koji su izrazili spremnost da se bave politikom iz redova DPS-a moraju u svakom trenutku i na svakom mjestu dati dobar primjer.

“I da imaju moralnu i političku obavezu da nastave onim putem koji je naša partija trasirala u nekom mnogo težem vremenu koje je iza nas”, kazao je Vuković.

Predsjednik Savjeta mladih DPS Glavnog Andrija Klikovac istakao je kako je podjela više od hiljadu članskih karata za mlade od 18 do 30 godina najbolja potvrda ispravnosti puta DPS-a i evropske Crne Gore.

