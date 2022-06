Crna Gora primjer stabilnosti u regionu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, promovišući mir i suživot, najbolji je primjer stabilnosti u regionu, što bi trebalo da bude signal Evropskoj uniji (EU) da prepozna Crnu Goru kao narednu članicu.

To je ocijenjeno na sastanku crnogorskog ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića i ambasadora Slovenije u Crnoj Gori Gregora Preskera.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je na sastanku ocijenjeno kako dvije države njeguju odlične međudržavne odnose i da zajednička dobra i vrijednosti iz vremena Jugoslavije treba reafirmisati, kroz kulturnu integraciju i revitalizaciju ekonomije.

Kako se navodi, Krivokapić i Presker su izrazili očekivanje da će nove vlade u obje države nastaviti intenzivnu saradnju, navodeći da postoji snažno raspoloženje Slovenije prema pridruživanju zemalja Zapadnog Balkana EU.

“Ocijenjeno je da Crna Gora promovišući mir i suživot, predstavlja najbolji primjer stabilnosti u regionu, što bi trebalo da bude signal EU da prepozna našu državu kao narednu članicu EU”, kaže se u saopštenju.

Slovenija će, kako je saopšteno, nastaviti da podržava što skorije članstvo Crne Gore u EU, uz pružanje ekspertske podrške u svim važnim oblastima u procesu pregovora.

“Istaknuto je da u Crnoj Gori posluju brojni slovenački investitori, koji prenose iskustva o sigurnosti poslovanja u našoj državi”, naveli su iz MVP-a.

Iz MVP-a su dodali da se na sastanku govorilo i o organizovanju susreta Mješovite komisije, koja će razmotriti dodatne mogućnosti za saradnju u oblastima turizma, ekologije i digitalizaije.

