Borovinić Bojović: Ponosna sam na rezultate zdravstvenog sistema

Podgorica, (MINA) – Dosadašnja ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović kazala je da je ponosna na rekordne rezultate zdravstvenog sistema koji su, kako je navela, ostvareni tokom njenog mandata.

Ona je, u izjavi dostavljenoj medijima, kazala da je, od prvog dana kada je obukla bijeli mantil, sa svojim pacijentima postupala kao što je vodila računa o zdravlju svoje djece, i da je isto tako nastavila da radi za dobrobit svih građana i sa pozicije ministarke zdravlja.

„S jedne strane, ponosna sam na rekordne rezultate u redovnom radu zdravstvenog sistema i uprkos varednim okolnostima, nezapamćenom obimu posla i opterećenju zbog COVID 19 pandemije“, rekla je Borovinić Bojović.

Ona je kazala da je radosna što su uspjeli da povećaju plate ljekarima i medicinskim sestrama do 40 odsto.

„Moje cijenjene kolege su to odavno zaslužile i ova zemlja im se još nije adekvatno odužila“, dodala je Borovinić Bojović.

Ona je rekla da je zahvalna građanima koji su, kako je navela, jasno i glasno potvrdili da cijene i prepoznaju njihov rad, i to zajedno sa ocjenama relevantnih zdravstvenih međunarodnih institucija.

„Ministarstvo zdravlja, a to potvrđuje vaše iskustvo, izdigli smo sa neuglednog 16. mjesta i dna tabele po ocjenama koje su dali građani 2019. godine, na današnju čelnu, prvu poziciju“, kazala je Borovinić Bojović.

Ona je podsjetila da je istraživanje Centra za monitoring i istraživanje i agencije MINA pokazalo da je najviše građana zadovoljno radom upravo Ministarstva zdravlja.

„Zato sam zahvalna i ja svima vama, bez izuzetka. Mi smo, kao zdravstveni radnici dobili još jednu i to specijalnu nagradu SZO za, kako su obrazložili, doprinos očuvanju zdravlja i života građana tokom COVID 19 pandemije“, rekla je Borovinić Bojović.

Ona je poručila da je ponosna što je, sa svim kolegama, predvodila Ministarstvo u presudnoj, epohalnoj bici u cilju savladavanja koronavirusa.

Ostvareni rezultati, prema riječima Borovinić Bojović, nijesu ničija pojedinačna zasluga već svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu.

„Svim saradnicima zahvaljujem na požrtvovanom radu. Nadam se, takođe, i da razumiju da sam bila obavezna da u dinamiku rada u Vladi unesem ljekarski ritam – mi radimo i u ponoć, i u tri ujutru, i vikendom, i praznicima“, istakla je Borovinić Bojović.

Kako je navela, ako se želi najbolji zdravstveni sistem, svi moraju biti maksimalno požrtvovani.

„Ovdje nema mjesta ni politici ni podjelama po bilo kom osnovu. Relevantan je samo profesionalan i, još važnije, ljudski pristup svakom čovjeku“, rekla je Borovinić Bojović.

Ona je istakla da je zahvalna i kolegama iz Ministarstva koji su to razumjeli i koje je, kako je kazala, posmatrala kao članove porodice.

Borovinić Bojović je istakla da novoizabranom ministru zdravlja Dragoslavu Šćekiću daje punu ljudsku i profesionalnu podršku u cilju jačanja zdravstvenog sistema Crne Gore.

„Funkcije dođu i prođu, i raduje me, kao ljekara, što Crna Gora postaje toga svjesna. Ono što ostaje i što je najvažnije u životu jeste da ostanemo ljudi“, poručila je Borovinić Bojović.

