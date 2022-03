Borovinić Bojović: Od četvrtka očekujemo popuštanje mjera

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se od četvrtka očekuje popuštanje epidemijskih mjera, najavila je ministarska zdravlja Jelena Borovinić Bojović.

“Očekujemo i iskreno se nadamo da ćemo u narednih 15 do 20 dana ići prema ukidanju kovid potvrda. Što se tiče elementarnih epidemijskih mjera, pratićemo dalju situaciju i smjernice”, kazala je Borovinić Bojović, prenosi portal RTCG.

Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori su, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminule dvije osobe, a registrovano je 156 novih slučajeva infekcije.

