 Ambasadorka SAD Džudi Rajzing Rajnke:100 dana rata u Ukrajini: Naše obećanje o ruskoj odgovornosti

Ničim izazvani i nepravedni rat ruskog predsjednika Vladimira Putina protiv Ukrajine donio je užasno nasilje i izazvao ogromnu smrt i razaranje. Dok gledate vijesti iz Ukrajine i svjedočite užasima rata kroz slike gradova kao što su Buča, Irpin, Hostomel i Mariupolj, mnogi od vas se sigurno prisjećaju strahota nasilja koje je zahvatilo region 1990-ih. Danas, kada obilježavamo sumornu prekretnicu – 100 dana rata – pozivam sve miroljubive građane Crne Gore da se solidarišu sa Ukrajinom i osude Rusiju za bezobzirnu brutalnost prema ukrajinskom narodu.

To nasilje poprimilo je oblike napada koji dovode do ranjavanja i ubijanja civila i uništenja civilne infrastrukture, uključujući bolnice, škole, pozorište u koje su se sklonila djeca i prometnu željezničku stanicu, što je rezultiralo nacionalnom, kolektivnom traumom Ukrajinaca. Postoje i vjerodostojni izvještaji o brutalnom ličnom nasilju: pojedinci ubijeni na način koji podsjeća na pogubljenja, tijela koja pokazuju znakove mučenja i seksualno nasilje nad ženama i djecom.

Zastrašujući događaji u Ukrajini čini se da nijesu izolovani incidenti ili slučajevi pojedinaca vojnika koji su se oglušli o naređenja i “odmetnuli” se. Izvještaji govore o nečemu što izgleda da je namjerna kampanja i duboko uznemirujući obrazac mučenja, silovanja, ubistava i drugih zločina. To se mora zaustaviti i odgovorni za te zločine – uključujući i one koji su ih naredili – moraju biti pozvani na odgovornost.

Napadi poput raketnog udara na Kijev 28. aprila pokazuju očigledno zanemarivanje života civila. Ujedinjene nacije zaključno sa 31. majem službeno potvrdile smrt ili ranjavanje 9.094 ukrajinskih civila, ističući da je stvarni broj vjerovatno znatno veći. Ovi podaci ne uključuju Mariupolj, grad u kojem ukrajinski zvaničnici izvještavaju da je ubijeno više od 10.000 civila. Među žrtvama u Mariupolju bila je i 91-godišnjakinja, koja je preživjela Holokaust, koja je stradala u podrumu tokom ruske opsade.

Predsjednik Bajden i državni sekretar Blinken osudili su očigledne ratne zločine koje su pripadnici ruskih snaga počinili u Ukrajini. Sjedinjene Države, Evropska unija, naši saveznici i partneri prate zločine u Ukrajini kako bismo podijelili informacije sa institucijama čiji je zadatak da odgovorne za te postupke privedu pravdi. Sjedinjene Države takođe podržavaju niz međunarodnih istraga o zločinima u Ukrajini, uključujući istrage Međunarodnog krivičnog suda, Ujedinjenih nacija i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS).

Američki Stejt dipartment je 17. maja pokrenuo novu Opservatoriju za praćenje sukoba kako bi identifikovao, analizirao i učinio široko dostupnim dokaze o ratnim zločinima i drugim zločinima koje je počinila Rusija u Ukrajini. Na zahtjev glavnog državnog tužioca Ukrajine, podržavamo takođe tim međunarodnih tužilaca i stručnjaka za ratne zločine koji pružaju savjete i podršku naporima ukrajinskih vlasti da prikupe, sačuvaju i analiziraju dokaze o zločinima neophodnim za krivično gonjenje. Misija OEBS-a za utvrđivanje činjenica objavila je 13. aprila pedantan i uvjerljiv izvještaj o ruskom kršenju i zloupotrebi ljudskih prava I kršenjima međunarodnog humanitarnog prava. Izvještaj navodi dokaze o direktnom gađanju civila, napadima na medicinske ustanove, silovanju, pogubljenjima, pljački i prisilnoj deportaciji civila u Rusiju. Ukrajinski ombudsman za ljudska prava izvijestio je da su ruske snage držale i uzastopno silovale desetine ukrajinskih djevojaka i žena – od kojih su neke ostale trudne – navodeći da je namjera bila da ih odvrate od budućih seksualnih odnosa kako nikada ne bi rodile ukrajinsku djecu.

Postoji snažan međunarodni konsenzus da je ponašanje ruske države neprihvatljivo i da odgovorni ne smiju ostati nekažnjeni za pokretanje nasilja i očigledno kršenje principa koji su osnov međunarodnog mira i bezbjednosti. Naša jednostavna poruka ruskom vojnom i političkom vođstvu, kao i njenim oficirima i vojnicima koji čine ratne ili druge zločine je sljedeća: “Svijet vas gleda, odgovaraćete”. Nastavićemo da obezbjeđujemo Ukrajini oružje i opremu koja joj je potrebna za odbranu i nastavićemo da pružamo humanitarnu pomoć onima koji su pogođeni brutalnim, besmislenim ratom Kremlja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS