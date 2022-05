Dostaviće Skupštini predlog o upućivanju jedinica VCG u NATO snage za odgovore na krize

Podgorica, (MINA) – Savjet za odbranu i bezbjednost utvrdio je predlog koji se odnosi na upućivanje jedinica Vojske Crne Gore (VCG) u sastav snaga NATO-a u svrhu odgovora na krize, saopštili su iz službe za informisanje predsjednika, navodeći da predložena odluka ne predviđa upućivanje dodatnih snaga Vojske.

Na današnjoj sjednici Savjeta razmatran je predlog Ministarstva odbrane koji se odnosi na upućivanje jedinica VCG u sastav snaga Sjevernoatlantskog saveza u svrhu odgovora na krize.

Navodi se da predložena odluka ne predviđa upućivanje dodatnih snaga VCG, već se pored snaga u sastavu Sjevernoatlantskog saveza za brzo reagovanje, stvara zakonski osnov i za upotrebu snaga u NATO misiji Isturenog i pojačanog prisustva, u svrhu odgovora na krize, a u skladu sa odlukama Sjevernoatlantskog savjeta i odgovarajućih NATO planova.

„Savjet za odbranu i bezbjednost će utvrđeni predlog dostaviti Skupštini na razmatranje i odlučivanje“, kaže se u saopštenju.

Savjet je, na današnjoj sjednici, utvrdio i nacionalna ograničenja pripadnika VCG za vrijeme angažovanja u sastavu snaga Sjevernoatlantskog saveza za sprovođenje aktivnosti odgovora na krize.

Iz službe za informisanje predsjednika rekli su da je na današnjoj sjednici predstavljen izvještaj o stanju u Vojsci za prošlu godinu, kao i izvještaji o učešću pripadnika VCG u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i međunarodnim vježbama u prošloj godini.

Članovi Savjeta informisani su da je VCG od planiranih 14 međunarodnih vojnih vježbi učestvovala na 11, od kojih su četiri izvedene u Crnoj Gori.

U zaključku je konstatovano da su pripadnici Vojske na vježbama prošle godini značajno unaprijedili taktike, tehnike i procedure iz domena izvođenja operacija u urbanoj sredini, u uslovima kompleksnih prijetnji, operacija podrške miru, kao i pomorskih operacija.

Savjet za odbranu i bezbjednost je na današnjoj sjednici razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, u radu je učestvovala predsjednica Skupštine Danijela Đurović i premijer Dritan Abazović, a po pozivu i ministar odbrane Raško Konjević.

