Bošković: Aktuelni događaji posljedica rasula u sektoru bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Aktuelni događaji u Crnoj Gori posljedica su totalnog rasula u kojem se nalazi bezbjednosni sektor, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković.

On je kazao da je dominantna odgovornost na Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) i direktoru Agencije Dejanu Vukšiću.

„Sve što se dešava ovih dana, povodom prijetnji ruskog teroriste Podznjakova i njegove terorističke organizacije Muška država, posljedica je totalnog rasula u kojem se nalazi bezbjednosni sektor, sa posebnim akcentom na ANB i Vukšića“, naveo je Bošković.

On je rekao da su već duže vremena upozoravali da su službe bezbjednosti “izbušene”, izložene uticaju trećih strana, a da je ANB stavljena u funkciju ostvarivanja interesa “srpskog sveta“.

Bošković je kazao da su događaji ovih dana direktna posljedica takvog stanja stvari, za koje je, kako je ocijenio, dominantno zaslužan sam Vukšić.

„Pitanjem bezbjednosti ne mogu se baviti samoprozvani stručnjaci, ruka pravde i lica koja služe interesima drugih država, već dokazani i provjereni profesionalci, patriote, stručni u svom poslu“, kaže se u saopštenju.

