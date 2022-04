Abazović: Temeljni ugovor biće potpisan kada se država i SPC u potpunosti usaglase

Podgorica, (MINA) – Temeljni ugovor biće potpisan kada se država i Srpska pravoslavna crkva (SPC) u potpunosti usaglase, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je novinarima nakon sjednice Skupštine na Cetinju, na kojoj je izabrana nova, 43. vlada, rekao da Temeljni ugovor mora da bude u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore.

Abazović je dodao da je takav ugovor potpisan sa ostalim vjerskim zajednicama i da ne vidi nikakav problem da se on potpiše i sa drugim vjerskih zajednicama, kao što je SPC.

„Ako mene pitate da li bih potpisao Temeljni ugovor koji je u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore – bih“, naveo je Abazović.

Upitan o zahtjevu za objedinjavanje izbora, on je kazao da to nije nova ideja.

„Ukoliko možemo da postignemo širi konsenzus, zaista jesam za objedinjavanje izbora. Izborna reforma treba da obuhvata i generalne izbore“, rekao je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje da li bi odlaganje lokalnih izbora bilo kršenje zakona, kazao da to nije inicijativa Vlade, nego poslaničkih klubova.

“Nemam ništa protiv da Ustavni sud utvrdi ispravnost toga”, naveo je Abazović i dodao da ostaje pri tome „da je neozbiljno da se svaki vikend ide na izbore“.

On smatra da je država spremna za ozbiljnu izbornu reformu.

„To podrazumijeva globalne izbore, lično bih volio da budu otvorene liste na idućim parlamentarnim izborima”, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, Vlada će trajati koliko političke prilike budu povoljne i koliko to poslanici budu dozvolili.

“Ona je oročena na godinu, ali u sporazumu koalicionom piše da će se nakon godinu sumirati rezultati i da će se vidjeti šta dalje. Za godinu će stvari biti mnogo bolje nego što su danas”, naveo je Abazović.

Upitan sa prokomentariše navode poslanika Demokratske partije socijalista, on je kazao da ga to ne čudi.

“Tražili smo koncept manjinske vlade, nakon dosta truda došli smo do 43. vlade, neka svako vodi politiku kako misli da treba”, rekao je Abazović.

Govoreći o programu Evropa sad, on je naveo da je taj program tretiran i u ekspozeu i da žele da nastave sa ekonomskim reformama.

Abazović je rekao da je zadatak Vlade i novog ministra finansija da analizira sve ekonomske aspekte i izađe sa nekim dugoročnim planovima.

Na pitanje kako će se Vlada pozicionirati u odnosu na rat u Ukrajini, on je istakao da je za premijera to agresija i da će Crna Gora u potpunosti imati usklađenu vanjsku politiku sa Evropskom unijom.

Abazović je kazao da očekuje pozitivna iznenađenja kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou.

Komentarišući predlog da se povećava broj državnih sekretara na tri, on je rekao da je predložio da neka ministarstva, koja imaju veliki obim posla, imaju tri državna sekretara, neka dva, a neka koja imaju manji obim posla samo jednog.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS