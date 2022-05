Abazović: Otvorena pitanja zaokružiti pravedno i u skladu sa zakonom

Podgorica, (MINA) – Srpska pravoslavna crkva (SPC) će za rješavanje otvorenih pitanja u Vladi imati korektnog sagovornika, sa ciljem da se priča zaokruži pravedno i u skladu sa zakonom, na obostranu korist države i SPC, poručio je premijer Dritan Abazović.

On se danas susreo u manastiru Ostrog sa patrijarhom SPC Porfirijem i mitropolitom crnogorsko-primorskim Joanikijem, tokom svečanosti povodom dana Svetog Vasilija Ostroškog.

Porfirije je, kako je saopšteno iz kabineta Abazovića, naglasio da SPC poštuje državu u kojoj se nalazi i njene institucije, a minimum što očekuje i želi je da život organizuje tako da nikoga ne ugrožava, ali i da uživa prava i slobode propisane zakonima.

On je zahvalio Abazoviću što je došao na svečanost povodom dana Svetog Vasilija Ostroškog i čestitao mu izbor na funkciju predsjednika.

Porfirije je rekao da je uvjeren da će to biti na lično zadovoljstvo i korist svih građana Crne Gore.

“Želim da Vam Bog da snage da nosite teret i odgovornost, imajući u vidu napor koji to nosi, naročito na našim prostorima”, istakao je Porfirije.

Abazović je naveo da je najvažnije da se nikad ne zaboravi ljudska ravan i da je čitavi smisao u tome da se izgradi društvo u kojem će različiti ljudi živjeti slobodno jedni sa drugima, uz sve specifičnosti i razlike.

“U tom pravcu nikakvih restrikcija neće biti i mi ćemo svojim primjerom doprinositi da se zavidni vid tolerancije koji postoji u Crnoj Gori i regionu razvije u još više ispravnijem smjeru”, poručio je Abazović.

Sastanku su prisustvovali i ministri pravde i ljudskih i manjinskih prava, Marko Kovač i Fatmir Đeka.

