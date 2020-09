Abazović: Nema promjena u spoljnopolitičkom kursu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će se razvijati isključivo kao građanska država i neće biti promjena u spoljnopolitičkom kursu, poručio je lider koalicije „Crno na bijelo“ Dritan Abazović.

On je naglasio da ta politička grupacija neće iznevjeriti povjerenje građana.

“Crna Gora se može razvijati i razvijaće se isključivo kao građanska država, koja je orjentisana ka tome da postane što je brže moguće članica Evropske unije”, rekao je Abazović na konferenciji za novinare.

On je istakao da od tih postulata nema odustajanja.

“Kome nije do toga ne može biti partner koalicije “Crno na bijelo”. Raduje me što su kolege iz opozicije uputile iste ili slične poruke, i pozvali ljude da ostanu kući. Crno na bijelo je garant da se sa Crnom Gorom neće desiti ništa lose”, naveo je Abazović.

Na pitanje da li to što je na jučerašnjem sastanku usaglašeno da će se poštovati sve međunarodne obaveze Crne Gore, znači i neupitnost NATO statusa, Abazovic je odgovorio da su to međunarodne obaveze Crne Gore i da ga raduje što su njegove kolege to prihvatile.

“Apsolutno. Ne možemo graditi ozbiljnu državu, a da se u spoljnoj politici ponašamo neodgovorno”, naglasio je Abazović.

On je istakao da nema nikavih promjena u spoljnopolitičkom kursu Crne Gore. “Ima samo poboljšanja nekih segmenata u spoljnoj politici”, naglasio je Abazović.

Na pitanje da li ima garancije da se crnogorska nezavisnost neće dovoditi u pitanje, on je odgovorio da su se oni borili za suverenitet Crne Gore.

“Mi smo vratili građanima suverenitet”, naveo je Abazović.

Građani, kako je dodao, poslije nedjeljnih izbora vjeruju da njihov glas nešto znači.

“Uprkos stotinama poziva i hiljadama poruka koje sam primio u prethodnom periodu, uprkos pozivima iz međunarodne zajednice i regiona, dajem riječ da ja i koalicija “Crno na bijelo” neće podleći nikakvim pritiscima”, rekao je Abazović.

Kako je naveo, striktno će se voditi samo nacionalnim interesima Crne Gore, a to su tranzicija i pokretanje demokratskog točka.

Upitan da li očekuje podršku manjinskih partija, Abazović je naveo da je njima apsolutno pružena ruka i da smatra da svaka vlada treba da ima njihovu podršku.

On je naveo da sa Socijaldemokratskom partijom (SDP) nije imao kontakt.

Abazović nije mogao da kaže da li će SDP-u ponuditi da uđe u vlast, navodeći da o tome nije bilo razgovora.

“Jedini problem SDP je bio to što je on imao samo jedan cilj – da spasi DPS. Nijesam protivnički nastrojen prema njima, možda ne bih imao ništa protiv da se i oni integrišu u nekom trenutku, ali moramo mijenjati stvari”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, svako ima pravo da promijeni kurs, politiku.

“Ljudski je i praštati. Što se mene tiče mi imamo dovoljno širine da svakoga ko je posvećen boljitku prihvatimo u nekom vidu političkog djelovanja”, naveo je Abazović.

Na pitanje da li će insistirati na promjenama u sudstvu i tužilaštvu, Abazović je odgovorio da se mora ući u opšti reizbor.

“Normalno. To Tužilaštvo je izvor korupcije, to sudstvo je izvor korupcije. Ako budemo i dalje imali ovakvog vrhovnog državnog tužioca i specijalnog državnog tužioca, onda ne bilo nas”, rekao je Abazović.

On je kazao da je za koaliciju “Crno na bijelo” veliko zadovoljstvo što ljudi iz regiona i međunarodne zajednice imaju puno povjerenje da njihova grupacija zna šta radi.

“Mi smo se spremali za dan kada će doći promjene i uvjeravali ljude u Briselu da postoji opcija koja je 100 procentno proevropksa, posvećena građanskoj Crnoj Gori i da je to blagotvorno za naše društvo”, naveo je Abazović.

On je najoštruje osudio dešavanja u ponedjeljak uveće, incidente i prijetnje.

“Pozivam sve građane Crne Gore na mir. Nikome nijesu potrebne tenzije, izuzev onima koji su izgubili vlast. Crna Gora je naša kuća i država. Pozivam pripadnike manjinskih naroda da se ne osjećaju ugroženo”, rekao je Abazović.

Kako je istakao, građani su pobijedili.

“Nemojte da svojim neodgovornim ponašanjem, ili ubačenim elementima ugrožavamo pobjedu. Ko uprkos ovim apelima i dalje bude to radio direktno radi na tome da sačuva režim koji je pao na izborima”, kazao je Abazović.

Crna Gora, kako je rekao, neće postati nikakva “srpska Sparta, ili pokrajina velike Srbije ili velike Albanije”.

Upitan da prokomentariše poziv na okupljanja 6. septembra, Abazovic je naveo da smatra da druga strana ne treba da se okuplja.

“Ko god da je mislio da će se u Crnoj Gori mijenjati vlast uz ruže, svijeće i aplauze, mislim da je bio u velikoj zabludi. Ja ne unosim nikakvu paniku”, naveo je Abazović.

On je kazao da su ljudi koji su podržali Demokratsku partiju socijalista (DPS) politički gubitnici, ali da su oni kao građani dobitnici, jer su se promjene morale desiti i u tome nema nista loše.

Abazović je podsjetio da su načelno dogovorili principe, a to su građanska Crna Gora, koja je posvećena ulasku u EU, ekspertska vlada, poštovanje Ustava i zakona.

“Ovo nije posao koji može da se završi za dva dana. Dajemo sve od sebe”, dodao je Abazović.

Na pitanje da li u ekspertskoj vladi može biti mjesta za DPS, on je odgovorio da sumnja da u ekspertskoj vladi može biti, ali da u administraciji može.