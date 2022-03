Registrovana 92 novopozitivna slučaja

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, u posljednja 24 sata, registrovana 92 nova slučaja infekcije koronavirusom.

U tom periodu nije zabilježen nijedan smrtni ishod od posljedica kovid infekcije.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa tokom srijede završile analizu i dostavile rezultate za 1.161 uzorak.

Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 20, Pljevalja 13, Bara devet, Budve i Herceg Novog po osam, Tivta i Ulcinja po šest, Kotora pet, Nikšića četiri i iz Plužina tri.

U Beranama, Bijelom Polju i Rožajama registrovana su po dva nova slučaja koronavirusa, a u Andrijevici, na Cetinju, a u Plavu i Šavniku po jedan slučaj.

Udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za srijedu je iznosio 7,84 odsto.

“Tokom srijede IJZ-u nije prijavljen nijedan smrtni ishod povezan sa COVID infekcijom”, kaže se u saopštenju.

Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.702.

Navodi se da je do 15 sati prijavljen oporavak kod 102 pacijenta.

Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 610.

Od početka epidemijskih dešavanja, ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 233.102.

U Podgorici je trenutno aktivno 206 slučajeva koronavirusa, Pljevljima 78, Baru 62, Kotoru 39, Budvi i Nikšiću po 32, Herceg Novom 31, Tivtu 28, Ulcinju 20, Bijelom Polju 18, na Cetinju 15, a u Rožajama 14.

U Beranama je aktivno 11 slučajeva koronavirusa, Kolašinu sedam, Danilovgradu i Plužinama po tri, Andrijevici, Plavu, Tuzima i na Žabljaku po dva, a u Mojkovcu, Petnjici i Šavniku po jedan.

U Gusinju nema aktivnih slučajeva koronavirusa.

