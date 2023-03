Što prije imenovati sedmog sudiju Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Kašnjenje sa imenovanjem sudija Ustavnog suda nanijelo je štetu izbornom procesu na opštinskom nivou, pa čak i predsjedničkim izborima, rekao je ambasador Francuske u Crnoj Gori Kristijan Timonije, dodajući da je neophodno da se što prije imenuje sedmi sudija.

Timonije je agenciji MINA kazao da Evropska unija (EU) može da integriše samo funkcionalne demokratije, kao i da uspostavljanje ustavnih sudova predstavlja minimum uslova za evropski put kome teži 80 odsto građana Crne Gore.

“Ta poruka je prenijeta crnogorskim zvaničnicima na najvišem nivou. Na njima je da iz toga što prije izvuku zaključke”, saopštio je Timonije.

On je rekao da šest aktivnih članova Ustavnog suda potencijalno može biti problem za odlučivanje većinom.

“Zato je neophodno da se što prije imenuje sedmi sudija, tim prije što je postignut načelni dogovor. Kašnjenje sa imenovanjem sudija Ustavnog suda nanijelo je dovoljno štete izbornom procesu na opštinskom nivou, pa čak i predsjedničkim izborima”, kazao je Timonije.

On je rekao da ta pitanja treba riješiti što prije, zarad vašeg interesa i demokratske stabilnosti Crne Gore, koja predstavlja evropski interes.

Komentarišući političku krizu u Crnoj Gori, on je rekao da nije na stranim ambasadama da krče put izlaska iz krize, već da je to pitanje unutrašnje politike i odgovornosti crnogorskih građana.

“Treba napomenuti da u evropskim demokratijama tehnička vlada, koja nije većinska, može da se bavi samo tekućim poslovima, i to tokom prilično kratkog perioda”, rekao je Timonije.

On je kazao da je njen legitimitet u pogledu međunarodnih angažmana ili strateških odluka ograničen.

Prema riječima Timonijea, u ovom, posebno teškom istorijskom periodu, bilo bi važno za zemlju kandidata, kako na unutrašnjem tako i na spoljašnjem planu, da vlada uživa što je moguće stabilnije povjerenje građana, investitora i međunarodnih partnera.

“Trenutna situacija se ne može beskonačno produžavati a da to ne bude na štetu kredibiliteta njenih lidera, posebno na međunarodnom nivou”, kazao je Timonije.

On je dodao da je to jedan od razloga zbog kojih su insistirali da Ustavni sud treba da bude u stanju da odlučuje o spornim situacijama koje su dovele do štetne paralize u Crnoj Gori.

“Očekujemo partnere u punom kapacitetu kako bismo sa njima nastavili put ka članstvu u EU, partnere koji su u stanju da donesu neosporive odluke u domenu ekonomske saradnje”, rekao je Timonije.

Upitan da prokomentariše navode o miješanju Rusije u predsjedničke izbore u Crnoj Gori, on je kazao da postoji jasan princip međunarodnog prava, odnosno princip nemiješanja u unutrašnje stvari drugih članica međunarodne zajednice, posebno kada su u pitanju izbori.

“Imajući u vidu interese međunarodnih aktera, u stvarnosti ovaj princip je uvijek bio manje-više ugrožen”, rekao je Timonije.

On je kazao da su prijetnje danas veće nego ikada, s obzirom na masovno širenje lažnih vijesti informatičkim putem, hakovanje podataka, targetiranje birača

Kako je rekao Timonije, Bregzit, francuski predsjednički izbori i izbori u Americi bili su primjer svega toga.

Prema njegovim riječima, predsjednik Francuske Emanuel Makron je imao priliku da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o takvim praksama koje kvare bilateralne odnose.

Timonije je kazao da je jasno da je sada vrijeme za aktivnu zaštitu, a ne za rješavanje stvari sporazumnim putem.

“Francuska je na evropskom nivou predložila nekoliko inicijativa u toj oblasti, i tu dimenziju takođe treba uzeti u obzir u okviru borbe protiv sajber kriminala, što je jedan od naših glavnih ciljeva na Balkanu. Iz tog razloga radimo sa Slovenijom na realizaciji zajedničke inicijative u Crnoj Gori”, dodao je Timonije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS