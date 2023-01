Skupština donirala Komanskom mostu pet hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore donirala je Zavodu “Komanski most” pet hiljada EUR, u cilju poboljšanja uslova u kojima borave korisnici te ustanove.

Kako je saopšteno iz Skupštine, donaciju je uručila predsjednica parlamenta Danijela Đurović, koja je danas posjetila Komanski most.

Đurović je istakla da je potrebno pokazati posebnu brigu za one kojima je to najneophodnije.

“Ona je naglasila da u kontinuitetu kao društvo moramo raditi na tome da budemo bolji, odgovorniji, solidarniji, tolerantniji i pažljiviji, kao i voditi računa o ranjivim kategorijama društva”, navodi se u saopštenju.

Ona je navela da je plemenitost, posvećenost i požrtvovanost zaposlenih u Komanskom mostu od izuzetnog značaja za svakodnevni život korisnika, kao i za napredak ustanove.

Direktorica te ustanove Neda Vukotić podsjetila je da Zavod Komanski most postoji od 1976. godine, kao ustanova za djecu i omladinu sa umjerenim, težim i teškim smetnjama u intelektualnom razvoju.

Vukotić je navela da je Zavod vremenom prerastao u ustanovu za zbrinjavanje odraslih sa ozbiljnim ograničenjima u socijalnom funkcionisanju zbog mentalnih teškoća ili drugih kombinovanih smetnji u razvoju.

Kako je dodala, od 2006. godine Zavod je organizovan kao javna ustanova za smještaj osoba sa mentalnom ometenošću.

“Djelatnost Zavoda obuhvata zbrinjavanje, radno-okupaciono angažovanje i zdravstvenu zaštitu”, istakla je direktorica Vukotić.

Ona je, kako je saopšteno, upoznala Đurović sa planiranim novim uslugama koje će se pružati u Zavodu, kao i zdravstvenom ambulantom koja je nedavno otvorena, a koja je umnogome olakšala pružanje zdravstvene zaštite korisnicima.

Vukotić je rekla i da je započet projekat „Stanovanje uz podršku“, kojim se obezbjeđuje odgovarajući smještaj, stručna pomoć i podrška u razvijanju vještina koje su od suštinske važnosti za što potpunije uključivanje korisnika u zajednicu, a koji se realizuje uz podšku Evropske unije.

Ona je kazala da će donacija Skupštine biti od velike koristi u sprovođenju pomenutih aktivnosti, kao i za poboljšanje uslova u kojima borave korisnici.

Vukotić je zahvalila Đurović na odluci da baš njima pomogne na ovaj način.

