Podgorica, (MINA) – Prosvjetna inspekcija predložiće razrješenje direktorice bjelopoljske Gimnazije „Miloje Dobrašinović”, Jasminke Međedović, zbog propusta u radu, saopštilo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Zaštitar u bjelopoljskoj Gimnaziji pokušao je sredinom marta da udalji sa časa profesora Nova Vukovića, koji je ispunio uslove za odlazak u penziju, ali je želio da umjesto godišnjeg odmora nastavi da predaje do isteka roka.

Iz MPNI su kazali da je po njihovom nalogu sproveden inspekcijski nadzor iz oblasti obrazovanja i vaspitanja u Gimnaziji i iz oblasti prava i obaveza po osnovu rada, kao i upravni nadzor nadležnog Ministarstva unutrašnjih poslova u oblasti zaštite lica i imovine u toj ustanovi.

Kako su rekli, inspekcijskim nadzorom Prosvjetne inspekcije utvrđeni su propusti u radu organa rukovođenja u ustanovi, odnosno u postupanju Međedović.

„Uvidom u zapisnik Prosvjetne inspekcije utvrđeno je da će postupajući inspektor preduzeti upravne mjere i radnje iz svoje nadležnosti i predložiti za razrješenje direktoricu ustanove“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se, nakon sagledavanja činjeničnog i pravnog utvrđenja konstatovanog u inspekcijskom nadzoru, Ministarstvo odrediti u predmetnom slučaju u skladu za zakonom.

„MPNI će i u ovom i svim ostalim slučajevima insistirati na zaštiti i poštovanju integriteta svakog prosvjetnog radnika i njegovog ličnog i profesionalnog dostojanstva, te nastaviti da preduzima sve neophodne mjere kako bi se osigurao profesionalan i bezbjedan ambijent za rad i učenje svakog pojedinca“, poručili su iz tog resora.

Oni su kazali da će o ishodu preduzetih mjera blagovremeno obavijestiti javnost.

