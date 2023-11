Predloženi kopredsjednici i članovi odbora za praćenje popisa

Podgorica, (MINA) – Administrativni odbor predložio je danas kopredsjednike i članove Odbora za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, kao i praćenje sprovođenja tog procesa.

Za kopredsjednike tog privremenog skupštinskog tijela predloženi su poslanici Pokreta Evropa sad (PES) i Demokratske partije socijalista (DPS) Darko Dragović i Nikola Rakočevića.

Za članove odbora predloženi su poslanici koalicije Za budućnost Crne Gore Jovan Vučurović i Vladislav Bojović, PES-a Gordan Stojović, Socijalističke narodne partije Slađana Kaluđerović, Albanskog foruma Nikola Camaj i Demokrata Nikola Rovčanin.

U odboru za praćenje popisa, iz opozicionih partija, biće poslanici DPS-a Jevto Eraković, Socijaldemokrata Nikola Zirojević, Bošnjačke stranke Damir Gutić, Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović, Građanskog pokreta URA Filip Adžić i poslanik nezavisnog kluba Vladimir Dobričanin.

U radu odbora, bez prava odlučivanja, mogu učestvovati i predstavnici savjeta i vijeća manje brojnih naroda.

Rad odbora za praćenje popisa biće završen kada budu objavljeni konačni rezultati popisa.

Odbor će Skupštini podnijeti izvještaj, koji se usvaja konsenzusom, a ako ne bude konsenzusa onda će kopredsjednici ponuditi tehnički izvještaj.

O predlogu Admnistrativnog odbora izjasniće se poslanicu u plenumu.

