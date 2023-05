Povoljni uslovi za vožnju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori danas su povoljni vremenski uslovi za sabraćaj, saopštili su iz Auto moto saveza i upozorili na moguće odrone duž klisura i usjeka.

Oni su vozačima savjetovali vožnju prilagođenu uslovima i trenutnom stanju na putu.

Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja za vrijeme državnog prazniuka Dana nezavisnosti neće biti obustava na putevima gdje su radovi u toku.

Saobraćaj je u prekidu za sve kategorije vozila na regionalnom putu Mojkovac – Đurđevića Tara u mjestu Dobrilovina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS