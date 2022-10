Podgorica, (MINA) – Objedinjavanje resora prosvjete i nauke nije dobra ideja, kazala je ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović.

Šćepanović je, govoreći o nacrtu Zakona o Vladi prema kojem bi trebalo da dođe do objedinjavanja ta dva ministarstva, rekla da bi to bio korak unazad, jer je razdvajanje izvršeno 2011. godine na osnovu sporovedene studije.

“Ta studija je pokazala da će na taj način Crna Gora postići bolje rezultate. Ponovno objedinjavanje bilo bi korak unazad. Ulaganje u nauku bilo je reducirano kada je bila spojena sa ostalim resorima”, poručila je Šćepanović u emisiji Link.

Prema njenoj ocjeni, najperspektivnije bi bilo spojiti nauku, inovacije i visoko obrazovanje u jedno ministarstvo.

Kako prenosi portal RTCG, Šćepanović je rekla da je njen resor u izvještaju Evropske komisije (EK) dobilo ocjenu četiri, dodajući da je to nešto na šta Crna Gora može biti ponosna.

“Ponovili smo dobru ocjenu Evropske komisije, imamo ocjenu “bolji napredak”, što znači da ostvarujemo napredak u skladu sa preporukama Komisije. To je ocjena koja je iznad prosjeka za Crnu Goru”, kazala je Šćepanović.

Ona je dodala da je realno je očekivati da Crna Gora poveća nivo budžetiranja i nacionalnog ulaganja u nauku i istraživanje.

“Crna Gora, prema dokumentu EK, ulaže u nauku i razvoj svega 0,15 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) dok je evropski prosjek preko dva odsto. Ali možemo već od naredne godine da krenemo da povećavamo budžetiranje i da se primaknemo prosjeku EU”, smatra Šćepanović.

Ona je rekla da je to ministarstvo u pregovorima sa Ministarstvom finansija o povećanju budžeta za nauku za narednu godinu.

“Trudimo se da stavimo do znanja svim ostalim ministarstvima i Vladi koliko je značajno ulaganje u nauku. Kroz rebalans budžeta povećali smo donekle nivo ulaganja i u razgovorima smo sa Ministarstvo finasija u povećanju budžeta za nauku u narednoj godini”, saopštila je Šćepanović.

