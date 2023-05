Obezbijeđen prevoz za pacijente iz Pljevalja do KBC Berane

Podgorica, (MINA) – Pacijentima iz Pljevalja, koji na dijagnostiku magnetnom rezonancom putuju do Kliničko-bolničkog centra (KBC) Berane, obezbijeđen je besplatan prevoz, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resor su kazali da će Elektroprivreda Crne Gore ustupiti kombi vozilo za prevoz pacijenata.

“Na taj način, prevazići će se problem prevoza pacijenata usljed nedostatka redovne autobuske linije na toj relaciji”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, KBC u Beranama će, u dogovoru sa Domom zdravlja Pljevlja, jednom sedmično opredijeliti termine za snimanje magnetnom rezonancom za te pacijente, a prevoz će biti organizovan u skladu sa tim terminima.

