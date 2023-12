Nova filijala Hipotekarne banke u Ulcinju radiće 24 sata dnevno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Ulcinju je danas otvorena nova filijala Hipotekarne banke koja će raditi 24 sata dnevno.

Iz Hipotekarne banke rekli su da će otvaranjem modernog prostora opremljenog najsavremenijim multifunkcionalnim terminalima, klijentima omogućiti obavljanje bankarskih transakcija 24 sata dnevno tokom cijele godine.

Direktor filijale Ulcinj Driton Lunjić kazao je da će otvaranjem filijale, svi klijenti, ali i mnogobrojni turisti koji posjećuju Ulcinj, biti u mogućnosti da brzo i jednostavno obavljaju sve bankarske usluge.

„Otvaranjem posebnog prostora, opremljenog najsavremenijim multifunkcionalnim terminalima, Hipotekarna banka će omogućiti klijentima obavljanje bankarskih transakcija 24h dnevno, svih 365 dana u godini“, rekao je Lunjić.

Prema njegovim riječima, otvaranjem filijale, svi klijenti, ali i mnogobrojni turisti koji posjećuju naš grad, biće u mogućnosti da brzo i jednostavno obavljaju sve bankarske usluge.

„Ulcinj će biti bogatiji za novi, savremeni i reprezentativni bankarski prostor u kojem će klijenti, ponavljam, 24 sata, 365 dana u godini moći da obavljaju bankarske usluge“, kazao je Lunjić.

On je zahvalio predsjedniku Skupštine opštine Ulcinj Ardijanu Mavriću na prisustvu i pomoći i pozvao ga da zajedno sa direktoricom poslovne mreže, Tamarom Braunović, označe početak rada filijale.

Braunović je kazala da otvaranjem filijale u Ulcinju, Hipotekarna banka nastavlja da radi na kontinuiranom unapređenju mreže filijala širom Crne Gore.

„Mi smo prva banka koja je počela sa 24/7 zonama i banka koja je uvela dostupnost bankarskih servisa klijentima 365 dana u godini a posebno nas raduje činjenica da danas u Ulcinju obilježavamo otvaranje jedne takve filijale koja je sedma po redu u našoj poslovnoj mreži“, rekla je Braunović.

Ona je kazala da su se trudili da na novoj lokaciji u Ulcinju stvore prijatan i funkcionalan prostor kako za naše postojeće klijente tako i za klijente koji odluče da nam se pridruže i postanu dio Hipotekarne banke.

„Trudili smo se da učinimo naše usluge pristupačnim 24/7 tokom cijele godine. Poslovnice Hipotekarne banke su prepoznate po savremenom enterijeru koji klijentima pored brze i kvalitetne usluge omogućava i ugodno obavljanje bankarskih servisa“, kazala je Braunović.

Ona je navela i da nova filijala Hipotekarne banke predstavlja simbol posvečenosti zajednici i klijentima a, kako je dodala, rezultat je strategije i želje za povećanim stepenom dostupnosti, funkcionalnosti i udobnosti što je trend koji će banka nastaviti i u budućnosti.

Predsjednik Skupštine opštine Ulcinj Ardijan Mavrić rekao je da poslovnica predstavlja kombinaciju modernosti i biznisa.

„Ovo je još jedan korak ka tome da banka pokaže ono što predstavlja svih ovih godina – kvalitet u pružanju usluga u Ulcinju. Ovo je jedna od novijih banaka koje posluju u Ulcinju ali možemo reći da imaju možda i najbolju uslugu u bankarskom sektoru u Ulcinju”, kazao je Mavrić.

