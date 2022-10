MPCFL rezultati – Petrovac bolji od Jezera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Petrovca pobijedili su danas pred svojim navijačima plavsko Jezero 2:1, u premijernom meču 14. kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Petrovac je prekinuo seriju od četiri meča bez pobjede i petim trijumfom pretekao rivala na tabeli.

Domaćin je do pobjede na stadionu Mitar Mićo Goliš došao golovima Dejana Boljevića u 17. i Rodriga Fausta u 29. minutu iz jedanaesterca.

To je argentinskom fudbaleru šesti pogodak ove sezone.

Strijelac za Jezero, koji je upisalo šesti poraz, postigao je Aldin Adžović u 35. minutu.

Ostali mečevi 14. kola na programu su sjutra.

U najzanimljivijem meču, u 17 sati u Nikšiću, rivali že biti Sutjeska i Budućnost.

U Pljevljima, tri sata ranije, sastaće se Rudar i Dečić.

U isto vrijeme počeće i dueli Arsenala i Iskre u Radanovićima, kao i Jedinstvo France i Mornara u Bijelom Polju.

