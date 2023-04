Đurović: Punopravno članstvo Zapadnog Balkana u EU značiće i bezbjedniju Evropu

Podgorica, (MINA) – Punopravno članstvo država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji (EU) značiće i bezbjedniju Evropu, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović ocjenjujući da postoji jasna potreba da se proces proširenja Unije sagleda kroz prizmu nove geopolitičke realnosti.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Predstavnički dom i Senat Češke je, kao dio parlamentarne dimenzije predsjedavanja te države Savjetu EU, u Pragu organizovao Konferenciju predsjednika parlamenata EU.

Dodaje se da su na konferenciji učestvovali predsjednici ili potpredsjednici parlamenata država članica EU, država partnera i država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU.

“Tokom dvodnevne konferencije parlamentarci su razgovarali o ruskoj agresiji na Ukrajinu i odgovoru EU u širem geopolitičkom kontekstu, uključujući i proces proširenja EU, energetsku sigurnost i poslijeratni oporavak”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, druga važna tema konferencije odnosila se na ulogu Unije u globalnoj saradnji demokratija i zavisnost država članica EU od totalitarnih režim.

To je, kako se navodi, obuhvatilo i pitanja dezinformacija, sigurnosti lanaca snabdijevanja, i strateške autonomije EU.

Đurović je, govoreći o trenutnim geopolitičkim, ekonomskim i humanitarnim prilikama u Evropi i regionu Zapadnog Balkana, istakla solidarnost i koheziju Evrope u suočavanju sa zajedničkim izazovima.

Ona je i podsjetila na podršku Crne Gore Ukrajini i njenim državljanima kroz politiku otvorenih vrata, čime je, kako je navela, Crna Gora još jednom pokazala pripadnost Evropi i njenim vrijednostima.

“Đurović je istakla da postoji jasna potreba da se proces proširenja EU sagleda kroz prizmu nove geopolitičke realnosti i intenzivira pregovarački proces sa kandidatima sa Zapadnog Balkana, zaključujući da će punopravno članstvo država Zapadnog Balkana u EU značiti i bezbjedniju Evropu”, rekli su iz Skupštine.

