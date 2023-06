Abazović: Crna Gora rame uz rame sa demokratskim zemljama

Podgorica, (MINA) – Glavni grad Ujedinjenog Kraljevstva naredna dva dana je najvažnija diplomatska adresa na svijetu, a Crna Gora stoji rame uz rame sa demokratskim zemljama, rekao je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on je prisustvovao prijemu koji je, povodom Konferencije o obnovi Ukrajine, organizovao kralj Čarls Treći u Sent Džejms palati.

“Glavni grad Ujedinjenog Kraljevstva je naredna dva dana najvažnija diplomatska adresa na svijetu, a Crna Gora rame uz rame sa demokratskim zemljama”, kazao je Abazović.

U saopštenju se navodi da je, nakon prijema kod kralja Čarlsa, Abazović bio gost na neformalnom prijemu u rezidenciji britanskog ministra vanjskih poslova Džejmsa Kleverlija.

“Nastavljamo dalje, promovišemo naš evroatlantski put i gradimo snažna međunarodna partnerstva”, kazao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS